Vályi Vanda megúszásából hamar megszületett a vezetés, majd a második találatot is a Ferencváros játékosa lőtte. Ezt követően Szilágyi Dorottya, aztán Gurisatti Gréta is feliratkozott a góllövők közé. Eközben a magyarok remekül védekeztek, emiatt a németek csak szépíteni tudtak, a magyar csapatból pedig a negyed végére Gurisatti és Dömsödi Dalma is duplázott. A gólgyártást a második felvonásban Géraldine Mahieu nyitotta meg, míg a németek legtöbbször lövésig sem jutottak támadásban. Közben Faragó Kamilla távolról, Mahieu pedig közelről növelte az előnyt, majd a meccs első emberelőnyét váltotta gólra Garda Krisztina. Nőtt a magyar játékosok önbizalma, különösen a szünetben már öt gólnál tartó Gurisatti volt elemében.

A fordulást követően elkezdtek könnyelműbb megoldásokat választani a magyarok, akik így eleinte csak fórból találtak be Farkas Tamara révén. A játékrész meglepetését egy távoli német gól szolgáltatta, de utána Kiss Alexandra azonnal javított az első emberhátrányos helyzetben, amikor kétszer is nagyot védett. A negyed végén betalált Lei­meter Dóra, amivel 20 gólnál tartottak a magyarok. Az utolsó nyolc percben maradt a kevésbé koncentrált játék, Faragó pontos lövésére Belen Vosseberg válaszolt egy távoli bombával, majd Leimeter góljára felelt Elena Ludwig, viszont ezt a felvonást is magabiztosan nyerték a magyarok.