A kovásznai családi napon Család, hol vagy? Családjaink a kánai történetben címmel ft. Szénégető István Barnabás atya, a főegyházmegyei családpasztorációs iroda vezetője tartott érdekes és értékes előadást. Az annak címében foglalt kérdés Ferenc pápától származik, aki a családok Rómában tartott világtalálkozóján beszélt arról, hogy a család az első hely, ahol az ember megtanul szeretni és kilépni önmagából. Fájdalmasabb jelenségeket is érintve ezt a kérdéskört járta körül István atya is, aki arra biztat: a fájdalmakra is vannak megoldások.