Része-e Székelyföld az unió fejlesztési tervének?

Az ügyintézés gördülékenyebbé tételét, valamint a belső folyamatok hatékonyságának növelését szolgáló európai uniós forrásokból támogatott, digitalizációs projektet zárt le Sepsiszentgyörgy önkormányzata – jelentette be tegnap Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. A három évvel ezelőtt kezdeményezett beruházással internetes portált hoztak létre, melynek segítségével a polgárok online is intézhetik ügyeiket, legyen szó kérésről, igénylésről, jóváhagyásról, engedélyről vagy adótörlesztésről. A portál, mely várhatóan a hivatal belső működését is jelentősen javítja, szeptember közepétől lesz elérhető a lakosság számára.