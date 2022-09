Sepsi Tabakó Festival: Lehetőség a minőségi szórakozásra

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere az eseménynyitó sajtótájékoztatón felidézte: több mint egy évvel ezelőtt bejelentették, hogy az önkormányzat megvásárolja az egykori dohánygyár műemlék épületegyüttesét. Az elmúlt hónapokban nem ültek tétlenül, intenzív kampányba és lakossági konzultációba fogtak, hogy kikérjék a sepsiszentgyörgyi lakosok véleményét azzal kapcsolatban, minek szeretnének teret biztosítani a dohánygyár helyén. Időközben nyertek egy 12 millió eurós pályázatot is az egyik épületrész felújítására, átalakítására. A koncepció összeállt, azt szeretnék, hogy a székelyföldi fiatalok számára az egykori dohánygyár találkozóhellyé váljék, a városvezetés pedig a keretet fogja megteremteni ahhoz, hogy a fiatalok jól érezzék magukat.

„A káros dohánygyártás helyett versenyképes tudást szeretnének szolgáltatni ezen a helyen. Biztos vagyok benne, hogy amikor a végére érünk a beruházásoknak, többen fognak ezen a helyszínen dolgozni, több munkahelyet hozunk létre, mint ahány megszűnt 2010-ben, amikor bezárták a gyárat. Azt szeretnénk, ha a sepsiszentgyörgyi és a székelyföldi fiatalok ide jönnének bulizni, egy kisvárost szeretnénk kialakítani a városon belül. Azt akarjuk, hogy jól érezzék magukat, találják meg a társukat, akivel itthon építhetik a jövőt. Felhívással fordulok a fiatalok felé: ha vannak ötleteik, forduljanak az önkormányzathoz, mert nyitott kapukat döngetnek. A környéken élőktől elnézést kérek, mert a következő három napban akkor is buliznak, ha nem ezt tervezték be az életükbe” – fogalmazott a polgármester.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a minőségi időtöltés fontosságát emelte ki. Erdélyben és Székelyföldön is számos fesztivál van, azt remélik, hogy a Tabakó a szórakozás és élményszerzés mellett tanulási lehetőséget is biztosít. Kiemelte, az eseményen Háromszék különböző részeiről mintegy háromszáz önkéntes dolgozik a sikeres lebonyolításért. Üdvözli, hogy a Mathias Corvinus Collegium is részt vesz az eseményen, mivel az MCC minőséget jelent, így a Kárpát-medence legkeletibb csücskében is örömmel fogadják.

Constantinovits Milán, a Mathias Corvinus Collegium szakmai főigazgató-helyettese és Talpas Botond, az erdélyi tevékenységért felelős igazgató elmondta: régóta dolgoznak azon, hogy kiépítsenek egy Kárpát-medencei hálózatot, egy nagy közösséget, amely Szombathelytől egészen Sepsiszentgyörgyig tehetséges, kiemelkedő képességű gyermekeknek kínál tehetséggondozási életpályát tízéves kortól egészen a doktori képzésig. Szerintük ez a fesztivál leképezi kicsiben mindazt, amit az MCC művel: közösséget épít, szórakozási lehetőséget nyújt, valamint tudást és tehetséggondozási tartalmakat mutat meg, ami mindenkinek az épülésére szolgálhat. Kiemelték, a megyeszékhelyen innovatív szemléletű városvezetéssel tudnak együtt dolgozni annak érdekében, hogy közösségi tereket hozzanak létre.

Rés Konrád Gergely, a VIBE Fesztivál főszervezője szerint fontos, hogy a fiataloknak minőségi szórakozásra legyen lehetőségük, éppen ezért az ilyen rendezvényeken kell megmutatni a kultúrát, bevezetni az ifjakat a kultúrafogyasztásba, ugyanakkor elengedhetetlen, hogy közösségi élményt tudjanak megélni, büszkék legyenek arra, hogy ennek a magyar közösségnek a részei.

Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere végezetül megjegyezte: fogadják az építő jellegű kritikákat, mert szeretnék, ha a fesztiválnak lenne folytatása, a következő években pedig szintet tudnának lépni.

Az érdeklődők pénteken és szombaton is érdekes előadásokra és remek koncertekre látogathatnak ki. A teljes program a tabako.ro oldalon és az esemény közösségi oldalain is megtalálható.