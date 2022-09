Támogatás sportnak, kultúrának

Ugyanakkor az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) támogatásáról is szavaztak. Az öt évre kötött együttműködési megállapodás összeget ugyan nem tartalmaz, de az áll benne, hogy a városháza – amely az intézmény székhelyét is biztosítja – katalógusok kiadásában, kiállítások megszervezésében és hasonló tevékenységekben segíti az EMŰK működését. Döntöttek még egy azonnali támogatásról is: a szeptember 8–11. között sorra kerülő főtéri kürtőskalács-fesztivál lebonyolításában a Kónya Ádám Művelődési Ház társszervezőként közel 126 ezer lejjel vesz részt. A rendezvény másik szervezője az Agrosic Közösségek Közti Társulás, amely százezer lejjel száll be a költségekbe. (demeter)