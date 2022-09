Megkezdődött a kampány

Újra meg újra kiderül, hogy a román pártoknak semmiféle programjuk, stratégiájuk vagy legalább mentő ötletük sincs arra, hogy kirángassák az országot a gödörből, épp ellenkezőleg, minden intézkedésükkel mélyebbre nyomják. A kilenc hónapja megalakult jelenlegi kormánykoalíció pártjainak legfontosabb közös vonása az volt, hogy hatalmon akartak lenni, és csak a forma kedvéért férceltek össze egy kormányprogramot. Fejlődést ígértek abban, persze, de mivel azóta csak a hanyatlást érzi a lakosság (elszabadult energiaárakat, inflációt, billegő gazdaságot, romló egészségügyi ellátást stb.), a PSD elővette bevált eszközét: pénzt ígér a népnek. Nem először: 2008 őszén – amikor a román politikusok még mindig tagadták a gazdasági világválság beköszöntését – a szociáldemokraták kezdeményezésére az általuk uralt parlament 50 százalékos béremelést szavazott meg a pedagógusok számára, amit aztán folyton napolni kellett, mert nem volt rá fedezet. 2012-ben, a Ponta-kormány idején újra megszavazták az 50 százalékos tanügyi béremelést, de azóta sem adták meg. 2016-ban mindenkinek nagy béremeléseket ígértek, de csak az állami alkalmazottak, azaz a munkavállalók negyede kapott is valamit; 2017-ben nagy csinnadrattával elfogadták az egységes bértörvényt, de ezt sem sikerült bevezetni, a Liviu Dragnea akkori pártelnök és Lia Olguța Vasilescu akkori munkaügyi miniszter által sokat lobogtatott 40 százalékos nyugdíjemelés helyett pedig 10 százalékot adtak meg idén januártól, ami az inflációnál is kevesebb. Most Marcel Ciolacu jelenlegi PSD-elnök és munkaügyi minisztere, Marius Budăi ígér túzokmadarat holnapra azoknak, akiknek ma verébre sem futja.

Fontos tudni: fedezet most sincs a kilátásba helyezett emelésekre, ezeket sem a koalíciós partnerekkel, sem az üzleti szférával nem vitatták meg, pedig a minimálbér újabb, hasból megszabott növelése több ezer vállalkozást taszíthat csődbe, amelyek közül sokan így sem tudják, miként fogják kihúzni a telet. Ahogy amúgy a kormány sem, amelyet még a tanévkezdés is váratlanul ért (talán mert az oktatási tárca vezetője, Sorin Cîmpeanu naphosszat a tévében magyarázgatja Klaus Iohannis nagy tanügyi reformját). Hogyan is várhatnánk előrelátást ettől a társaságtól? A szintén államfői bábáskodás mellett kormányfővé emelt Nicolae Ciucă inkább tűnik vezérelt embernek, mint vezérnek, és szemlátomást egyetlen kívánsága van: a nyugalom. Ezért nyel le minden békát a Nemzeti Liberális Párt: hogy elnöke tisztségben maradhasson jövő nyárig, hogy a PNL – bár papíron – elsőhegedűs legyen a kormányban.

Ezzel azonban csak a PSD alá adják a lovat, amelynek minden hájjal megkent vezetői tudják ugyan, hogy magatartásukkal csak a szélsőségesek malmára hajtják a vizet, de nem bánják ezt, mert 2024-ben az AUR-ral szemben esélyük van arra, hogy végre megnyerjék az elnökválasztást is. A másik ellenzéki párt, az USR ugyanis egyre vékonyodik, a PNL alól pedig ők húzzák ki a szőnyeget.