Magyar- és gyermekellenes döntés Bánffyhunyadon

A báffyhunyadi tanács tegnapi (többségi) döntése a napnál is világosabban rámutat: a román politikai képviselet döntő részében oly erősen működnek a magyarellenes reflexek, hogy akár saját, jól felfogott érdekükkel ellentétes döntéseket is hajlandóak meghozni – áll az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei szervezetének tegnapi közleményében.

A tanévkezdés hónapjába lépve megállapítható: Románia az az ország, ahol 3783 tanintézetnek nincs tűzvédelmi engedélye, ahol 3,3 százalékuk nem rendelkezik még közegészségügyi engedéllyel sem, ahol 17 872 iskola és óvoda őrzése megoldatlan, ahol az iskolabuszok 7 százaléka működésképtelen, ahol több száz tanintézmény még csak nem is rendelkezik belső illemhelyekkel, és ahol egy, az Erdélyi Református Egyházkerület által, a magyar kormány támogatásával Bánffyhunyadon felépített, minden előírásnak megfelelő, új óvodát csak azért nem vesznek be a helyi oktatási hálózatba, mert a finanszírozónak az a kérése, hogy ott magyar óvodai csoportok működjenek – tudósít a közlemény.

Az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei szervezete tiltakozik a bánffyhunyadi helyi tanács döntése ellen, mely etnikai feszültséget szítva teszi kilátástalanná több tucat magyar család számára a tanév megkezdését. „Mint minden közösség számára, úgy nekünk, erdélyi magyaroknak is kiemelten fontosak a társadalmunk megtartó alapjait képező családok. Élhető és fenntartható jövőnk pedig csak akkor képzelhető el szülőföldünkön, ha bölcsődétől az egyetemig biztosított az anyanyelven zajló oktatás, s ha a tanintézeteket magyar gyermekek töltik meg élettel. Épp ezért követeljük: a magyar családokat és intézményeket ne használják fel kicsinyes, politikai csatározásokra és hangulatkeltésekre, valamint hagyják békén a gyermekeinket!” – fogalmaz a Néppárt közleménye, hangsúlyozva, hogy a magukat felelős döntéshozóknak tartó képviselők ezzel nemcsak egyértelműen magyar-, hanem gyermekellenes határozatot is hoztak. Sikerült elérniük, hogy a református egyház épülete, melyet gyakorlatilag ajándékba kapott volna a szebb napokat is megélt Bánffyhunyad, a következő tanévben üresen maradjon, miközben ott sokkal jobb körülményeket biztosíthattak volna a gyermekeknek, mint Bánffyhunyad másik két, felújításra szoruló oktatási intézményében. Mindez jól illeszkedik az erdélyi magyar oktatási intézményeket ért támadások sorába, melyek célja közösségünk ellehetetlenítése, erőszakos asszimilálása és a magyar nyelvű oktatás végleges felszámolása Erdélyben – írják.