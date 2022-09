A bő két hónap nyári szünet nem vett el semmit a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián idei kirobbanó formájából, és egy remekre szabott hétvégén a háromszéki versenyzőnk az Európa-bajnokság mezőnyében is megcsillogtatta tudását, felkészültségét. Az elmúlt napokban a törökországi Afyonkarahisar települése volt a moto­krossz világfővárosa, hiszen szombaton és vasárnap itt tartották meg a 2022-es sportági kontinentális és a világbajnokság idényzáróját, azaz az Eb hatodik és a vb tizennyolcadik futamát. Előbbi startjánál egyedüli székely indulóként és egy 450 köbcentiméteres Husqvarna nyergében ott volt a többszörös országos bajnokunk is, aki nagyon jó versenyzéssel még saját célkitűzését is jócskán túlszárnyalta.

Tompa kiváló hétvégéje nem indult valami jól, hiszen Törökországba való megérkezése után nem volt a legjobban, ám a szombati szabadedzésre már összeszedte magát, majd a kvalifikáción a hatodik legjobb időt motorozta. Az idényzáró futam első versenyét még szombat délután megrendezték, ezen pedig Krisztiánt az ötödik helyen intették le. A török viadal második versenyére vasárnap délelőtt került sor, sportolónk most is ötödikként ért célba, és ezzel összetettben egyedüli husqvarnásként az ötödik helyen fejezte be az afyonkarahisari megmérettetést. „Tavaly két Eb-futamot rendeztek meg itt, de most sokkal erősebb volt a mezőny. A verseny nagyon szuper volt, az eredményemmel pedig igen elégedett vagyok. Mindkét nap jól rajtoltam, és úgy érzem, ez is kellett a nagyszerű teljesítményemhez. Szombaton jó körülmények között motoroztunk, vasárnap viszont már nem. Hogy a vb-futamra jó legyen a pálya, a szervezők túlzottan is meglocsolták, így nekünk sárban kellett mennünk, ami megnehezítette a dolgunkat” – összegezte a törökországi történéseket Tompa Krisztián, aki a hétvégén már Balkán-bajnoki futamon vesz részt, amelynek a bolgár Korten városa ad otthont.

Eredmény, EMX Open (Eb, 6. futam): 1. Jose Butron (KTM, spanyol), 2. Tomáš Kohút (KTM, szlovák), 3. Michael Sandner (KTM, osztrák), 4. Šimon Jošt (KTM, szlovák), 5. Tompa Krisztián (Husqvarna, romániai). Az Eb végeredménye: 1. Jose Butron 238 pont, 2. Tomáš Kohút 211 p., 3. Michael Sandner 199 p. …20. Tompa Krisztián 32 p.