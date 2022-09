Visszaállnak a magyarok mellé a lengyelek

„Új, a nézetbeli eltéréseket is figyelembe vevő együttműködési módot lehetne kidolgozni a visegrádi csoportban (V4) és a lengyel–magyar kapcsolatokban ott, ahol az országainkat értékek és érdekek kötik össze” – jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök egy tegnap megjelent interjúrészletben.

A Sieci lengyel konzervatív hetilapban ma megjelenő interjúnak vasárnap a wpolityce.pl hírportálon közzétett részletében Morawiecki beismerte: az ukrajnai háborúhoz való viszony valóban megosztó volt. Hozzátette: „idővel az összes többi ügy, amelyben szolidaritással, megértéssel és kölcsönös támogatással voltunk egymás iránt, újból erőteljesen össze fog kötni minket”. „Mindnyájan tudjuk, hogy a V4-en belüli együttműködés jelentősen megerősíti országainkat” – fogalmazott, hozzáfűzve: adott esetben „egy plusz egy, plusz egy, plusz egy összege nem négy, hanem hét vagy nyolc”. A V4 ezért megmaradt akkor is, ha a tagországoknak különféle, egymástól néha nagyon eltérő kormányaik voltak – idézte fel. Arra a kérdésre válaszolva, hogy visszatérhetnek-e a visegrádi találkozók, Morawiecki bejelentette: olyan megoldás kidolgozására szeretne kísérletet tenni, amely keretében, „világosan megnevezve az eltéréseket, tiszteletben tartva az ukrán barátaink érzékenységét, visszatérhetnénk a V4-en belüli együttműködéshez, valamint a Magyarországgal közös cselekvéshez is azokon a területeken, amelyeken értékek és érdekek kötnek össze minket”. A kormányfő bízott egy ilyen „kölcsönös megértési platform” kidolgozásában. Úgy látta: a lengyelek is „ma jobban készek arra, mint amire márciusban vagy áprilisban voltak”.

A V4 kormányfői utoljára az országcsoport magyar elnöksége során, március 8-án találkoztak Londonban az Egyesült Királysággal bővített formátumban. Hivatalosan meg nem erősített lengyelországi értesülések szerint a V4 soros elnökségét jelenleg betöltő Szlovákia október végére tervezi a visegrádi miniszterelnökök csúcstalálkozóját.