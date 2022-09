A Városi Művelődési Központban megtartott ünnepi rendezvényen Berde Mózes és Júlia, Debreczi Lajos és Sarolta, Gyárfás István és Edit, Kaszás Dezső és Borbála, Papp József és Olga, Szabó György és Judit, Vén Imre és Éva, Vilikó Kálmán és Rozália, valamint Vasile és Ana Ciocan, Ioan és Maria Costea, Vasile és Maria Dinu, Gheorghe és Florea Manole, Nicolae és Maria Popica meghatottan hallgatta-nézte végig azt a rövid műsort, amelyet tiszteletükre szerveztek a város elöljárói.

Gyerő József polgármester a hosszan tartó szerelem, az egymás iránti gondoskodás, hűség és kitartás ünnepének nevezte az évfordulót. „Mi, ifjabb nemzedékek köszönettel tartozunk önöknek, amiért személyes példáikkal bizonyítják: a közösségünket évszázadokon át meghatározó értékrend ma, a XXI. században is töretlenül érvényes. És annak is kell maradnia továbbra is, hiszen csak a szeretetre, tiszteletre, bizalomra, becsületre, hűségre, kitartásra, türelemre, erkölcsre, szolidaritásra épülő családi kapcsolatok képezhetik alapját egy egészséges, fenntartható társadalomnak” – mondta a polgármester, aki a város valamennyi lakosa, az önkormányzat és a maga nevében a Jóisten áldását kérte az ünnepeltek további életére. Ezt követően a városvezető emléklapokat és virágcsokrokat adott át az ünnepelteknek, akikkel egy pohár pezsgővel is koccintott.

Az ünnepségen közreműködött Müller Diana, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola kovásznai tagozatának diákja, aki zongorán előadta Chopin Tavaszi keringő című darabját. Molnár Anna Sohonai Attila napról napra című versét, Maria Daniela Cotici Ovidiu Mihăilescu Șoapta című versét szavalta el, majd Ambrus Édua Bródy Jánostól és az Omentől egy-egy dalt adott elő, gitáron kísérte édesapja, Ambrus Attila.