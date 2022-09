Megnyílt az ötödik IKA-alkotótábor közös kiállítása

A kiállító művészek: Sepsiszentgyörgyről Albert Levente, Petrovits István és Vargha Mihály, Brassóból Ábrahám Imola, Ábrahám Jakab, Bartha Árpád és Csutak Levente, Kovásznáról Deák M. Ria és Deák Barnabás, Kézdivásárhelyről Sárosi Csaba, Vajna László és Vetró András, Tasnádról Vass Csaba, Kolozsvárról Székely Géza, Forró Ágnes és Zilahi Nono, Torjáról Csillag Mónika, Csernátonból Haszmann Réka Júlia, Marosvásárhelyről Kozma Rozália, Csíkszeredából Kőrösi Sándor Zoltán, Négyfaluból Magdó István, Aradról Siska-Szabó Hajnalka, Kanadából Hideg Margit, Ausztriából Kilyén Katalin, Magyarországról Bencsik János, Budaházi Tibor, Kántor József, Papp Károly, Magyar József és Varga József.

Elsőként házigazdai és főtámogatói minőségében Rákosi Árpád, Csernáton község polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, beszédében körüljárva, hogy miért fontos a művészet egy közösség életében. Ahhoz, hogy az alkotótábor létrejöjjön, szükség volt egy itt született alkotó, Székely Géza és egy örökmozgó kultúraszerető ember, Ágoston József, valamint az IKA Ifjúsági Szervezet, a községvezetés és a szállásadók, valamint a nagylelkű támogatók összefogására. Felszólalását követően Deák Ferenc magyartanár, művészetkritikus értékelte a kiállított munkákat. „A kiállítás több alkotásán ujjongva felismerhetjük domboldalainkat, épített örökségünk egy-egy motívumát, a csernátoni falumúzeum átörökített tárgyait” – hangzott el többek között az innen elszármazott Deák Ferenc méltatásában, aki befejezésként néhány verssort olvasott fel Sántha Attila Ágtól ágig című, nemrég megjelent kötetéből, melyet – elmondása szerint – „felsőcsernátoni nyelven írt”.

Székely Géza zárószóként köszönetet mondott Rákosi Árpád polgármesternek, hiszen napjainkban nagy dolog, ha egy község a kultúrára áldoz. „Lesz jövője ennek az alkotótábornak, hiszem és remélem, hogy a gyűjtemény számára is akad majd egy végleges otthon” – mondotta többek között a tábor ötletgazdája és művészeti vezetője, aki azt is elárulta, hogy, akárcsak az előző években, idén is nagyszámú, huszonhat gyermek vett részt az alkotótáborban, a legkisebb alig hatéves volt.

A megnyitót követően a közönség a könyvtárba vonult, ahol Mocanu-Prezsmer Erika mezzo­szoprán és Szőcs Botond zongorista előadását hallgathatták meg. Az­után Székely Géza Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának jóvoltából tíz tanulót díjazott jutalomkönyvvel, majd a tábor résztvevőinek, illetve mecénásainak nyújtott át emléklapokat. A Csernátonból elszármazott és jelenleg Ausztriában élő Kilyén Katalin édességgel lepte meg a gyermeksereget. A közös tárlat szeptember 23-áig látogatható munkanapokon 10–16 óráig.