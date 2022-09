Szombaton a háromszéki csapat Bíró Ottó révén vezetést szerzett a Duna-parti együttes ellen. A galaci gárda a 25. percben egyenlített, nem sokkal később előnybe került, a harmadik harmadban pedig már két góllal vezetett, aztán az utolsó játékrészben negyedszer is eredményes volt. Az 54. percben Gecse Olivér még faragott a hátrányból, azonban a hajrában a tapasztaltabb alakulat hatékonyan védekezve győzött. A Gyergyói Hoki Klub elleni vasárnapi találkozó első felvonásában a házigazdák kétszer szereztek vezetést, viszont az Ágyúsok mindkétszer egyenlítettek, előbb Róth Zoltán, majd Gecse Olivér találatával. A folytatásban gólokban mutatkozott meg a két csapat közötti különbség, a gyergyószentmiklósi együttes háromszor volt eredményes, aztán az utolsó harmad elején már négy góllal vezetett. Pelle Torstensson legénysége Vitalij Karamnov és Márton Koppány révén szorosabbá tette a mérkőzést, de egyenlíteni nem tudott.

„Ezeken a mérkőzéseken meglátszott a csapategység, ha az ellenfelünk vezetett, akkor is fel tudtunk zárkózni. Együttesünk érettségét bizonyítja, hogy a játékosok nem estek pánikba a kapott gólok után. Erős alakulatokkal mérkőztünk meg, Gyergyó a felkészülés során mindenkit legyőzött, míg Galac játékoskerete alig változott, ráadásul kihasználta az egyéni hibáinkat és az emberelőnyös helyzetekben gólt szerzett. Vezetőedzőnk ezeken a találkozókon is kísérletezett, két alapemberünket továbbra is nélkülöznünk kellett, ugyanis a Molnár testvérek vállprobléma és ujjtörés miatt nem bevethetőek. Elégedettek vagyunk az eddigi teljesítménnyel, jó irányba haladunk, rövid idő alatt hat barátságos meccset játszottunk. A folytatásban az edzőmérkőzéseken szerzett tapasztalatot szeretnénk felhasználni, és tovább fejlődni, ugyanis izgalmasnak ígérkezik a bajnokság” – mondta Miklós Ervin, a Háromszéki Ágyúsok elnöke.

A Gyilkos-tó Kupát a házigazdák nyerték, a második helyen a Galaci CSM, a harmadikon pedig a Háromszéki Ágyúsok végzett. A torna legjobb kapusa Onodi Ottó (Galaci CSM), a legjobb hátvéd Alekszandr Bolsakov (Háromszéki Ágyúsok), a legjobb csatár pedig Sándor-Székely Ottó (Gyergyói Hoki Klub) lett.

Eredmények, Gyilkos-tó Kupa: Háromszéki Ágyúsok–Galaci CSM 2–4 (gólszerzők: Bíró Ottó 9., Gecse Olivér 54., illetve Artyom Sursov 25., 38., Alekszej Baskov 29., Patrik Machala 45.), Gyergyói Hoki Klub–Háromszéki Ágyúsok 6–4 (gólszerzők: Brance Orbán 5., Vincze Péter 10., Sándor-Székely Ottó 23., Szigeti Ákos 27., Fejes Nándor 40., Bodó Christopher 45., illetve Róth Zoltán 6., Gecse Olivér 19., Vitalij Karamnov 51., Márton Koppány 54.). (miska)