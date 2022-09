A magyar csapat rögtön emberelőnyben támadhatott, viszont az első és a második fór is kimaradt, a kiváló blokkoknak köszönhetően viszont a negyedik percig nem került hátrányba. Az első spanyol találat után rögtön jött a második, majd a harmadik 20 másodperces büntetést ugyan Horváth Brigitta gólra váltotta, de a címvédő részéről Beatriz Ortiz Munoz kétszer válaszolt.

Eleinte a második negyedben is maradt a pontatlan támadójáték, azonban a spanyolok sem növelték az előnyüket, mert sorozatosan a kapufát találták el. A hatodik magyar előnyből ugyan Szilágyi Dorottya betalált, a háromgólos különbség viszont gyorsan visszaállt, mert a rivális kettős emberelőnyben nem hibázott. A nagyszünet előtti percekben a magyarok egyenlítettek Parkes révén, aztán Szilágyi okos ejtéssel szerzett gólt, végül előnyből az addig sokat rontó Gurisatti Gréta is betalált. Eközben a védekezést továbbra is nagyszerű blokkok, Magyari Alda védései és alkalmanként spanyol kapufák jellemezték, azonban a dudaszó előtt ismét vezetést szerzett az ellenfél.

A fordulást követően Elena Ruiz Barril távolról pattintott a magyar kapuba, de aztán ismét Magyari bravúrjai kellettek ahhoz, hogy legyen háromgólos különbség, mígnem az egyre jobb formát mutató Parkes villant ismét center pozícióból. Csakhogy a túloldalon poszttársa, Paula Leitón Arrones két ugyanilyen góllal válaszolt. Utána a rengeteg kiállítást hozó mérkőzésen előnyökből és ötméteresből felváltva estek a gólok, a végén viszont a spanyolok akcióból is eredményesek voltak, így négy találattal elhúztak.

Az utolsó nyolc percben a csapatkapitány Garda Krisztina harmadik és Leimeter Dóra első gólja visszahozta a magyar reményeket, de a spanyolokat gyorsan megnyugtatta, hogy fórból sikerült gólt dobniuk. A kissé feszültté váló találkozón egyre több lett a pontatlanság, a rossz passz, a magyarok az időkérés ellenére sem jutottak el kapura lövésig emberelőnyből. A gólcsendet Maica García Godoy távoli lövése törte meg, amivel végleg lezárta a meccset. Vályi Vanda gólja már csak szépségtapasz volt, azonban még erre is érkezett spanyol válasz.