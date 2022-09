A Karácsony Zsolt, a Junior Business Club vezetője által moderált beszélgetésen Pogácsás Péter, a Mathias Corvinus Collegium kutatója is részt vett. Az alapvetően tehetséggondozással foglalkozó, de kutatási programokat is futtató, az egész Kárpát-medencében jelen lévő intézmény képviselőjeként hangsúlyozta: a vállalkozók rendkívül fontos szerepet töltenek be, hiszen nem csupán a maguk életét építik, sőt, nem csupán az alkalmazottakét, hanem az egész közösség fejlődését befolyásolják. És ebben a tekintetben az évtizedekkel ezelőtti Sepsiszentgyörgy immár a múlté, olyan dinamizmus tapasztalható a városban, amely párját ritkítja – fogalmazott személyes tapasztalatára hivatkozva. Ugyanakkor beszélt egy kutatási programjuk eredményeiről, amely során sikeres vállalkozások fejlődését vizsgálták. Eszerint a kialakított kép nem általánosítható, az viszont mindenképpen megállapítható, hogy aki mer, az nyer, főként, ha sikerül a megfelelő függetlenséget megtartani, kiharcolni egy olyan piaci pozíciót, amely lehetővé teszi, hogy a nagyobb vállalkozások ne falják fel a vállalkozást.



Élményalapú rendezvényszervezés

A meghívott három vállalkozó a moderátor kérdéseire válaszolva mutatta be cégét, illetve tevékenységét, de a megtett út tanulságaira, a jó és a kevésbé jó tapasztalatokra, a siker „titkára” is kitértek.

Bagoly Melinda egy élményalapú rendezvényszervező céget vezet (Wunderevents), de valójában mindenese ennek a vállalkozásnak. Szerinte közvetlenül az ügyfelektől kapott ötletek, visszajelzések jelentik a legjobb fejlődési lehetőséget, sőt, motivációt. Folyamatosan törekszik arra, hogy többet adjon, mint amennyit kérnek az ügyfelek, s akkor, ami vasárnap történik, az hétfőre is elég ahhoz, hogy teljes bedobással folytassa a munkát. A cégét három éve jegyezte be, valójában ez jelentette az egyik legnagyobb kihívást, hiszen meg kellett találni a megfelelő munkatársakat, akikkel biztonságban tud együtt dolgozni. Nagy nehéz­séget jelent viszont, hogy szezonális tevékenységet folytatva, pénzügyileg és a munka szempontjából hogyan tudja áthidalni a kieső időszakot. A tapasztalat megmutatta, hogy szezonon kívül sem szabad lazítani, hanem alaposan elő kell készíteni a következő zsúfolt időszakot. Bagoly Melinda úgy véli, az eredetiség és a kitartás az, ami előre viszi vállalkozását, s mert szereti, amit csinál, még egy-egy botlás után is szívesen és szorgalommal folytatja.

Felnőni a felelősséghez

Rancz Zsolt vállalkozásának fő tevékenysége a reklámgrafika, márkaépítés, dizájn (Wameleon Design). A ma már négy főt foglalkoztató céget szereti a kezdő és kisvállalkozások partnerének tekinteni, hiszen „a sikert nem lehet egy jó dizájnnal eltakarni”. Számára is a brandépítés és nem a cégalapítás volt az elsődleges. Amikor már alkalmazottakat is kezdett foglalkoztatni, akkor kezdte igazán vállalkozónak érezni magát, ami együtt járt azzal is, hogy hónapokig nem aludt éjszaka, hiszen a felelősség jóval nagyobb volt: a félsz, hogy be fog-e jönni a szükséges bevétel, megviselte. Végül is ez a felelősségtudat vezetett oda, hogy fel kellett nőni a feladathoz, s ezt fejben és érzelmileg is a helyére kellett tennie. Vajon aki most egy program segítségével az induló vállalkozáshoz jelentős támogatást kap, felkészült-e lelkileg erre a felelősségre? – tette fel a kérdést Rancz Zsolt, aki az időközben megjelent és nagy sikert aratott könyveiben is igyekszik választ, illetve támpontokat adni erre.

Ugyanakkor vallja, hogy munkaadóként sem szabad elfelejteni, honnan indultál, ha alkalmazottból vállalkozó leszel, néha tekints vissza, így munkatársaiddal is jobb kapcsolatot tudsz működtetni. Számára az elégedett ügyfél a legfontosabb, partnereknek tekinti, akiktől lehet és kell tanulni, ugyanakkor nagy veszélynek látja a kiégést, főként szakmájában, ezért folyamatosan új projektekben gondolkodik (ezért is születtek és még születnek a könyvei, sőt, egy gazdasági társasjáték is).

Hozzátok haza a tapasztalatot

Merőben más utat járt be Tóth Botond építkezési vállalkozó, aki édesapja mellett külföldön kóstolt bele a szakmába, aztán úgy döntött, hogy nem lesz „mások szolgája”. Vallja, hogy érdemes külföldre menni, de csak tanulni és tapasztalatot, sőt, tőkét szerezni az itthoni tevékenységhez. Időközben egyetemet is végzett, s ma már tizenöt alkalmazottal „sziklakeményen” dolgozik (ez a vállalkozás nevében is benne van, hiszen SICLA-nak nevezte el). Igaz, hogy nincs kompetens munkaerő, de meg lehet találni a megfelelő embereket – fogalmazott a fiatal vállalkozó, aki szerint a legnehezebb a néha megjelenő bizonytalansággal („lesz-e elég pénz a költségekre?”), a nehézkes adminisztrációval és bürokráciával (már első évben munkaellenőrzést tartottak az illetékesek) megküzdeni. Egyik példaképének tekintett, ma már nyugdíjas vállalkozóval (Bíró Lászlóról van szó) vallja, hogy „itt már nem lehet megállni”, s hogy elismerést, tiszteletet szerezzen az ügyfeleknél, csakis a becsületesen elvégzett munka a garancia rá. Na meg az adott szó, ami abból is fakad, hogy nem szabad másképpen, csakis „szívvel-lélekkel dolgozni”.