Leállt a Blue Air

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter elmondta, hogy a vállalat 28 millió lej adósságot halmozott fel a Környezetvédelmi Alappal szemben, ezért eljárás indult ellene, ennek során zárolták a bankszámlákat. A miniszter szerint azonban az intézkedés nem indokolja a vállalat lépését, és felszólította a Blue Air vezetőit: forduljanak a Környezetvédelmi Alaphoz az adósságok újraütemezése érdekében, azonnal indítsák el a tervezett járatokat, és tegyenek eleget az utasokkal szemben vállalt kötelezettségeiknek. Az ügyben Nicolae Ciucă miniszterelnök is megszólalt, aki a helyzet rendezésére szólította fel az érintett feleket. Szerinte megengedhetetlen, hogy háromezer ember várakozzon a repülőtéren.

A vállalat tegnap kiadott közleményében az állami hatóságokat hibáztatta a kialakult helyzetért. A Blue Air szerint a mostani helyzethez az is hozzájárult, hogy nyáron a fogyasztóvédelem vezetője arra buzdította az embereket, bojkottálják a diszkont légitársaságokat – közöttük a Blue Airt is –, mert gyakran töröltek járatokat, és állítása szerint olyan járatokra adtak el jegyeket, amelyekről már előre tudták, hogy nem tudják elindítani. A cég képviselői szerint ez a lejárató kampány a Blue Airbe vetett bizalom elvesztéséhez vezetett, ami több mint ötmillió eurós veszteséget okozott a társaságnak. A kialakult helyzet következtében a társaság legfontosabb beszállítói nyomást gyakorolnak rájuk, hogy előre fizessék ki a napi működéshez szükséges összegeket, ami a zárolt számlák miatt lehetetlen. Ugyanakkor elakadtak a Blue Air részvényesei és két potenciális befektető közötti tárgyalások is, és a vállalat nem kap segítséget abban, hogy a légi közlekedési ágazat történetének legsúlyosabb, 2 és fél éve tartó válságában elszenvedett csapások hatásait elhárítsa – olvasható a Blue Air közleményében.