Kovászna Megye Tanácsának családtámogató programjai keretében e héttől lehet pályázni meleg ebédre és a délutáni oktatás (after-school program) támogatására. A 2022–2023-as tanévre az igényléseket a helyi önkormányzatok nyújthatják be a megyeházán.

A kökösi iskolában tavaly is igénybe vették a támogatást, idén folytatják. Fotó: Albert Levente

Az elmúlt tanév második félévére közel 80 ezer lej összértékben Barót, Árkos, Uzon, Illyefalva, Maksa, Nagyajta, Dálnok, Kökös és Csernáton kért és kapott támogatást a megyei önkormányzattól. Baróton öt, a községekben két-három, legtöbb tizenöt fős csoport részesült támogatásban.

Évente több száz háromszéki kisiskolás veszi igénybe heti négy alkalommal a meleg ebédet és a délutáni oktatást, amelyhez résztámogatást nyújt a megyei önkormányzat. Tamás Sándor tanácselnök kiemelte, a megyeháza nagy hangsúlyt fektet a helyi életminőséget javító intézkedésekre, melynek része az after-school program is. Céljuk, hogy az infrastrukturális beruházások mellett családtámogató programjaik révén gyakorlati segítséget nyújtsanak a háromszéki gyermekeknek és szülőknek, tette hozzá.

Az elöljáró arra biztatja a községi önkormányzatokat, hogy éljenek a lehetőséggel, karolják fel együtt a nehéz sorban élő gyermekeket a program révén, amely a helyi és megyei önkormányzat ötven-ötven százalékos hozzájárulásával, illetve a Diakónia Keresztyén Alapítvány támogatásával valósul meg.

A kormány meleg ebédet nyújtó kísérleti programjában már tavaly részt vett Bereck, Málnás és Mikóújfalu, továbbá ősztől Maksa, Barátos és Szitabodza is csatlakozik. Kökös önkormányzata az elmúlt évben is igénybe vette a támogatást, és az új tanévben is bekapcsolódik a programba. Tăraș Silviu polgármester közölte, minden lehetőséget megragadnak, hogy könnyebbé és jobbá tegyék a gyermekek helyi iskolában való tanulását. Óriási versenyhelyzetben vannak a sepsiszentgyörgyi iskolákkal, ezért úgy véli, ezeknek a programoknak a segítségével helyben tudják tartani a gyermekeket, és így az alapvető szocializációjuk a helyi közösségben történik, amitől azt reméli, hogy végül helyben fognak jövőt teremteni maguknak.