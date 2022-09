Ifjúsági program fiatal nőknek

A Mi, nők elnevezésű új kezdeményezés célja, hogy lehetőséget biztosítson a találkozásra, tapasztalatok megosztására, és ezáltal arra is, hogy a felmerülő problémákra közösen találjanak megoldást. A szervezők szakembereket is bevonnak a beszélgetésekbe, így olyan kérdéseket vitatnak meg, mint a nőket érintő társadalmi elvárások, de téma lesz a párkapcsolat, az egészséges életmód, valamint a munkavállalás is. Az Ifjúsági Iroda olyan közösséget kíván létrehozni, ahová a résztvevők szívesen visszajárnak, ahol feltöltődésre és tanulásra is alkalom adódik – tájékoztattak beszámolójukban. Az érdeklődőket szeptember 12-én, hétfőn délután öt órára várják a Kónya Ádám Művelődési Házhoz, az első találkozó meghívottjai pedig Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, Péter Orsolya, a Cimborák Bábszínház vezetője és Antalka Ágota pszichológus, egyetemi tanár, író. A beszélgetést, melynek témája a nőiességhez fűződő klisék és sztereotípiák, a női szerepek és az elvárások kezelése, Popa Anna Mária, az Andrei Mureșanu Színház igazgatója moderálja.