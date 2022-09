Az első támadásokból még nem esett gól, aztán Rebecca Parkes bevette a francia kaput, innentől viszont nem volt megállás, a következő három magyar akció is eredményesen zárult. A rivális büntetőből szépített, amire a magyarok az első emberelőnyük kihasználásával válaszoltak. A negyed hajrájában a franciák is betaláltak akcióból, de Garda Krisztina értékesített büntetőjével már nyolc perc után néggyel vezetett a magyar csapat.

A második felvonásban szintén Parkes nyitotta a magyar gólok sorát, a folytatásban pedig két létszámfölényes szituációt is értékesített Bíró Attila együttese. Az előny az újabb találatok ellenére nem hízott tovább, mert a védekezésre nem figyeltek eléggé a magyar lányok, így a franciák is sorra lőtték a gólokat, kétszer Magyari Alda is védett. A negyedet az immár triplázó csapatkapitány, Garda találata zárta, amivel visszaállt a négygólos különbség.

A fordulást követően a rossz védekezés egyre inkább a támadásokra is rányomta a bélyegét, sorra maradtak ki az emberelőnyök is, így eleinte továbbra sem sikerült négy gólnál jobban elhúzni. A meccs legszebb találatát centerpozícióból Farkas Tamara szerezte, ekkor már érezhető volt, hogy az ellenfél kezd fáradni, ezt kihasználva pedig ismét hatékonnyá váltak a magyar támadások, így sorozatban négy gólt dobva végérvényesen eldöntötték a találkozót.