A légitársaság vezetői szerint súlyosan érintette a Blue Air hitelét a teljes leállás, a társaság pedig megpróbálja felmérni a veszteségeket és a működési kapacitásait, és mihamarabb közölni, milyen járatokat tud újraindítani, akár a Tarom nemzeti légitársaság, akár más légi társaságok segítségével, hogy hazaszállítsa külföldi repülőtereken rekedt utasait. A Blue Air adóssága 230 millió euróra rúg, ami a cég normális éves bevételének felét teszi ki. A leállással kapcsolatban a cég azzal védekezik, hogy az utasoknak felajánlották a törvényes előírásokban szereplő választási lehetőségeket: a jegy árának megtérítését, a foglalás átütemezését egy későbbi, szabad helyekkel rendelkező járatra, vagy a jegy árának letétbe helyezését egy későbbi repülőjegy megvásárlására történő felhasználás érdekében, csakhogy a Blue Air nem egyetlen járatát törölte, hanem az összesét – mutat rá a Mediafax.

A közlekedési tárcát vezető Sorin Grindeanu miniszterelnök-helyettes bejelentette: a Tarom megkezdte a Blue Air külföldön rekedt utasainak hazaszállítását: az első gép szerda este indult Tel-Avivba, ahonnan mintegy 150 érintett román állampolgárt szállítanak vissza. Tegnap két járat is felszállt, az egyik úti célja a görögországi Kréta szigete volt, míg a másiké a ciprusi Lárnaka. A kormány közlése szerint tegnap délutánig több mint 2600 román állampolgár kért segítséget Románia külképviseletein vagy a külügy által rendelkezésre bocsátott telefonszámokon a Blue Air járatainak törlése miatt. Sorin Grindeanu ugyanakkor azt javasolta tegnap az érintett román állampolgároknak, hogy próbáljanak meg „más módokat is találni a hazajutásra”, ugyanis a Taromnak nem áll módjában járatot indítani a Blue Air által törölt minden egyes járat helyett. Mint ismert, a kormány szerdai ülésén ötmillió lejt utalt át a költségvetés tartalékalapjából a közlekedési minisztériumnak, hogy – a Tarom segítségével – igény esetén hazaszállítsa a Blue Air leállása miatt külföldön rekedt román állampolgárokat. A kormányülésen Nicolae Ciucă miniszterelnök azt ígérte, ennek költségeit is behajtják a Blue Airen.