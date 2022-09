Előző írásunk

Nehéz feloldani a régi feszültségeket, különösképpen, ha azok két nemzetet, két államot terhelnek. Mégis, politikai és társadalmi tekintetben egyetlen út járható: a párbeszéd útja. Akkor is, ha ez esetenként bonyolultnak, netán reménytelennek tűnik. Csakis a párbeszéd, az együtt gondolkodás vezethet eredményre Románia és Magyarország, a román és a magyar nemzet esetében is. Ehhez persze azt is kell remélni, hinni, hogy a döntő többség érdeke mégis csak az, hogy rendezzük végre közös dolgainkat.