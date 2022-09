A Ljuba Kolarevic vezetőedző által irányított Kézdivásárhelyi SE csapata vereséggel kezdte a brassói tornát, amelynek pénteki nyitómérkőzésén a céhes városi alakulat 54–37 arányban kapott ki az Alexandriától. A felső-háromszéki kék-fehérek szombatra már rendezték soraikat és meggyőző játékkal 73–49-re verték a Kolozsvári U gárdáját. A folyamatosan javuló remek formáját a KSE át tudta menteni vasárnapra, és újabb jó teljesítmény után 77–67-re győzedelmeskedett a Brassói Olimpia ellen. Lányaink két sikerrel és egy vereséggel a körbeverések miatt a harmadik helyen fejezték be az Olimpia Challenge Cupet.

„Három meccset játszottunk a brassói tornán. Az első mérkőzésünk az Alexandria ellen volt, a lányok tanácstalanul álltak fel a pályára, nem tudták, ki hol van, és emiatt sok taktikai hibát követtünk el. Kikaptunk, de a Kolozsvárral szembeni találkozóra összeszedtük magunkat és simán nyertünk. Ezúttal sokkal jobban ment a játék, jól védekeztünk, és talán ez adott erőt a vasárnapi meglepetésgyőzelemre is, hiszen utolsó meccsükön le tudtuk győzni a Brassót. Most a távoli dobásokkal jeleskedtünk, és 77 szerzett ponttal fejeztük be a párharcot” – nyilatkozta érdeklődésünkre Farkas Alpár másodedző, aki azt is elárulta, hogy a hétvégén a KSE Magyarországon vendégszerepel, ahol a Kecskeméti KC, a BEAC és a szerb Topolya együttesével vív újabb formaellenőrző meccset.

A torna eredményei: * 1. forduló: Alexandria–Kézdivásárhelyi SE 54–37, Brassói Olimpia–Kolozsvári U 76–50 * 2. forduló: Brassói Olimpia–Alexandria 83–63, Kolozsvári U–KSE 49–73 * 3. forduló: Kolozsvári U–Alexandria 41–74, Brassói Olimpia–KSE 67–77. A végső rangsor: 1. Brassói Olimpia (2 győzelem/1 vereség), 2. Alexandria (2/1), 3. KSE (2/1), 4. Kolozsvári U (0/3).



Kelemen Kolozsváron folytatja

Egy év idegenlégióskodás után a Kolozsvár U együttesénél folytatja pályafutását a hatszoros bajnok és hétszeres Román Kupa-győztes Sepsi-SIC egykori játékosa, a megyeszékhelyi Kelemen Kincső. A szentgyörgyi kosárlabdázó amerikai egyetemi évei után 2020-ban tért vissza szülővárosa csapatához, amelyet egy idény után hagyott el, és legutóbb a luxemburgi Etzella Ettelbruck alakulatát erősítette. Itt kilenc meccsen kapott lehetőséget, mérkőzésenként 40 percet töltött a pályán, emellett átlagban 15.6 pontot szerzett, 8 lepattanót gyűjtött be és 1.9 gólpasszt osztott ki. Kelemen a hétvégén már bemutatkozott új csapatában, ugyanis a kincses városiak is ott voltak a Brassóban megtartott Olimpia Challenge Cup nevet viselő kosárlabdatornán. (tibodi)