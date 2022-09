Ezt a földrengést egy kisebb előzte meg; ez a Richter-skálán 2,6-os erősségű földmozgás szintén vasárnap, éjfél után 42 másodperccel következett be ugyanabban a térségben, 61 kilométeres mélységben. Ebben a hónapban már hat földrengés volt Romániában, de egyik sem volt nagyobb 3,4-es fokozatúnál. (Agerpres)

EGYENLŐK ÉS EGYENLŐBBEK. Az Országos Adóhatóság (ANAF) augusztusi vizsgálódásai során összesen 18,9 millió lejnyi különbséget észleltek a magánszemélyek által hivatalosan bevallott és az ANAF által becsült jövedelem között. Erre összesen 4,6 millió lej adót vetettek ki, ennyit kell befizetniük az érintetteknek. A legnagyobb, mintegy 4,5 millió lejes különbséget egy Temes megyei magánszemélynél találták, neki egymillió lej adót kell most befizetnie. „Országszerte vannak szélhámosok, akik jól látható bőségben és luxusban élnek, számolatlanul költik a pénzt, fittyet hányva egyszerű emberekre, és közben egyetlen lej adót sem fizettek be életükben, papíron szinte nincs is jövedelmük” – mondta Lucian Ovidiu Heiuş, az ANAF elnöke. Hozzátette, a helyzet „tarthatatlan”, ezek a „mechanizmusok” nemcsak az államnak okoznak kárt, hanem társadalmi frusztrációhoz is vezetnek. (Agerpres)

KEMÉNYEN BÍRSÁGOLTÁK AZ ÉTELMÉRGEZÉST. A hatóságok 40 ezer lejre bírságolták meg azt a küküllővári (Fehér megye) cukrászdát, amelynek termékeitől megbetegedtek egy 205 fős esküvő meghívottjai. A közegészségügyi igazgatóság szerint 50 személynél jelentkeztek az ételmérgezés tünetei, 34-en közülük kórházi ellátásra szorultak. A cukrászda tevékenységét ideiglenesen felfüggesztették, és csak a megfelelő egészségügyi vizsgálati eredmények beszerzése és a foglalkozás-egészségügyi orvos jóváhagyása után nyitható meg újra. (Agerpres)