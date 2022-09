A szerződés-aláírást követő sajtótájékoztatón Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Mihail Olărescu, a Cimișlia Járás Tanácsának elnöke a megyeközi partnerség előnyeit taglalták. Elhangzott, hogy a megállapodás megszületésének előzményei még 2017-ig nyúlnak vissza, a két közigazgatási egység küldöttségei több rendben is találkoztak mind Háromszéken, mind Cimișlia járásban. A Moldova köztársaságbeli járások a romániai megyék közigazgatási megfelelői. A koronavírus-járvány megszakította a kapcsolatokat két évre, nem tudtak személyesen találkozni, de előkészítették a megállapodás jogi feltételeit.

Tamás Sándor és Mihail Olărescu mindketten elmondták, hogy több területen is szeretnének együttműködni. Tamás Sándor szerint az oktatási-kulturális csereprogramok mellett kiemelten fontosnak tartják, hogy elősegítsék a gazdasági kapcsolatokat, hiszen kitűnő agrárvidék, híres bortermelő térség Cimișlia járás. Hat magyarországi megyével van szoros együttműködésük, ezek mellett szerették volna, hogy a román közösségnek is legyen aktív testvérmegyei kapcsolata egy moldovai járással. Meggyőződésünk, hogy ez a partnerség előnyös a román és a magyar közösség számára egyaránt. Mihail Olărescu, a Cimișlia Járás Tanácsának elnöke a maga részéről felelős feladatnak nevezte a háromszékiekkel indított együttműködést. Mint részletezte, a jó gyakorlatok átvétele is érdekli őket, a kiválóan működő Kovászna megyei hulladékgazdálkodási rendszer különösen felkeltette figyelmüket, ugyanakkor az uniós pályázatok összeállításában és a szociális rendszer működtetésében szerzett háromszéki tapasztalat is érdekli a moldovai felet. Mindkét önkormányzati vezető jelezte: a sport és ifjúsági vonalon is vannak elképzeléseik. A gazdasági kapcsolatokat illetően a moldovai küldöttség máris megtette az első lépést, elkísérte őket az egyik helyi bortermelő vállalat vezetője is.

Olărescu röviden ismertette a Moldova Köztársaság déli részén fekvő Cimișlia járást is. Mint kiderült, egy viszonylag kicsi, kevesebb mint 60 ezer lakosú térségről van szó, ahol több nemzetiség is együtt él. Agrárvidék, a szőlő- és gabonatermesztés az erőssége. Ugyanakkor gazdag kulturális hagyománnyal bír, amit a háromszékiekkel is szeretnének megismertetni. Kovászna megyei látogatásaik alkalmával azt tapasztalták, hogy a kétoldalú kulturális kapcsolatok nagyon jól működhetnek, mindkét félnek bőven van mit megosztania a másikkal. Egy másik észrevételük az volt, hogy Cimișlia járás jelenleg azokkal a gondokkal küzd, mint Háromszék 10–15 évvel ezelőtt, ezek megoldásához jöhet nagyon jól a testvérmegye segítsége tapasztalatcsere formájában.

A moldovai járás küldöttsége részt vett a sepsiszentgyörgyi Kürtőskalács – édes ízek fesztiválján, a térségről szóló standjukon bemutatják a cimișliai borokat is.