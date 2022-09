A rajt és a cél is a kovásznai Tündérvölgyben volt, a maratoni táv orbaiszéki falvakon, többnyire asztfalton zajlott. A 42,2 kilométeres klasszikus táv mellett a versenyzők maratonváltóra, 21,1 kilométeres félmaratonra és 9,6 kilométeres cross viadalra is nevezhettek. Motoros és kerékpáros kísérők – Pál Csaba irányítása alatt – önként vállalták, hogy vigyáznak az utakon a futók biztonságára, emiatt pedig számos gratuláció érkezett a szervezőkhöz. A rendezvényen ismételten bebizonyosodott, hogy a sportnak közösségformáló ereje van az amatőrök és a profik között egyaránt.

Kiss Krisztina, a szervezőcsapat tagja elmondta, nagyon elégedettek, ugyanis proaktívak voltak, ráadásul néhány lelkiismeretes önkéntes is segítette a lebonyolítást. „Mindannyian emberfeletti erővel dolgoztunk, és ezért biztos lábakon maradt a rendezvény. Az eddigi visszajelzések többsége pozitív, viszont az építő jellegű kritikák is segítenek javítani. Bár kimerültek vagyunk, úgy érezzük, megéri folytatni, megvan hozzá a motiváció” – fogalmazott, majd hozzátette, a Visit Covasna Marathon több mint sportesemény, a futóverseny által a megye turisztikai erősségeit is meg akarták mutatni. Különböző kapcsolódó díjakat is kiosztottak, hogy ezáltal is lendítsenek a régió turizmusán, valamint a környék épített örökségére is igyekeztek felhívni a figyelmet.

A kategóriák győztesei: * maraton, nők, 30–39 év: 1. Sabina Thormann 4:39:14 óra; férfiak, 18–29 év: 1. Hegedüs Szilárd 4:00:13; 30–39 év: 1. Ștefan Sălăgean 3:24:55; 40–49 év: 1. Cătălin Vrabie 3:08:03 Y maratonváltó, nők: 1. Fitness Tribe (Miklós Jácinta, Tündérligeti Zsuzsanna, Péterfi Gabriella, Suciu Szilvia) 3:49.00 óra; férfiak: 1. Háromszék (Bihari Szilárd, Vrabie Cătălin, Sándor István, Birtalan Etele) 2:53.00 * félmaraton, nők, 30–39 év: 1. Szabó Gabriella 2:03:33 óra; 40–49 év: 1. Suciu Szilvia 1:52:07; férfiak, 18–29 év: 1. Német András 1:42:57; 30–39 év: 1. Silviu Stoica 1:20:14; 40–49 év: 1. Páll Attila 1:52:59; 50–59 év: 1. Patakfalvi Csaba 1:56:51 * cross, nők, 18–29 év: 1. Biró Amanda 39:49.68 perc; 30–39 év: 1. Jakab-Benke Hajnalka 42:11.24; 40–49 év: 1. Fodor Ildikó 49:59.61; 50–59 év: 1. Mester-Nagy Ildikó 49:54.52; 60+ év: 1. Páll Erzsébet 55:41.90; férfiak, 18–29 év: 1. Biró Leonárd 34:06.07; 30–39 év: 1. Józsa Tihamér 37:49.57; 40–49 év: 1. Simon Levente 40:22.48; 50–59 év: 1. Vajna Miklós 44:43.56. (miska)