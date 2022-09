Csődkrónika

A Blue Air jelenlegi helyzete „egy előre bejelentett csőd krónikája”, a vétkesek elsősorban a cég részvényesei, akik „fütyültek az utasokra” – közölte a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke. Alin Burcea adatai szerint mintegy 3 millió euróra rúg azoknak az utazásszervezőknek a vesztesége, akik a légitársaság járatainak törlése miatt kénytelenek voltak további jegyeket vásárolni a turisták hazaszállítására. Az ANAT alelnöke az Agerpresnek elmondta, az ilyen helyzetek elkerüléséért a légitársaságok járatonként 0,5 eurós összegből létrehozhatnának egy utasgarancia-alapot, hogy az utasok ilyen helyzetekben kártérítést kapjanak. Szerinte ugyanilyen típusú garanciaalapot kellene létrehozniuk az utazási irodáknak is, hogy a turisták az összes pénzüket visszakapják valamelyik piaci szereplő csődje esetén.

Burcea kifejtetett azt is: kívánatosnak tartaná, hogy a korrupcióellenes ügyészség (DNA) vagy a miniszterelnök ellenőrző testülete vizsgálódjon a Blue Air által törölt járatok ügyében. Hozzátette, az ANAT módosítana az utazási csomagok értékesítését szabályozó 2018/2-es kormányrendeleten, mert szerinte nem normális az, hogy a turisztikai ügynökségek kelljen megszenvedjék valamely légitársaság csődjét.

Mint ismeretes, a Blue Air szeptember 6-án jelentette be, hogy 12-éig felfüggeszti összes, romániai repterekről induló járatát. A döntést azzal indokolták, hogy nem tudják fedezni a járatok napi működtetésével járó költségeket, mivel a környezetvédelmi minisztérium zárolta a légitársaság számláit. Mint később kiderült, a Blue Air tetemes összeggel, több mint 28 millió lejjel tartozik a Környezetvédelmi Minisztérium fennhatósága alá tartozó Környezetvédelmi Alapnak, a társaság teljes adóssága pedig 230 millió euróra rúg. Múlt csütörtökön ugyan a Környezetvédelmi Alap úgy döntött, hogy felszabadítja a társaság számláit és 12 hónapos ütemtervet szab meg a tartozása kifizetésére, a Blue Air bejelentése alapján azonban egyértelművé vált, hogy pénzügyi gondjaik miatt egyelőre nem tudják folytatni tevékenységüket. A légitársaság pénteki bejelentése szerint csak október 10-étől indítja újra járatait, jelenleg üzemanyagra sincs pénzük. A kormány közben 5 millió lejt utalt ki a tartalékalapból a Blue Air járatainak törlése miatt külföldi reptereken rekedt romániai utasok hazaszállítására.



Új járatok

Tűzoltóautók vízsugara alatt érkezett az Aeroex­press Embraer EMB-120 típusú repülőgépe a regionális légitársaság járatbejelentő sajtótájékoztatójára a debreceni repülőtérre hétfőn. Az új járatok a Budapest–Kolozsvár–Debrecen–Marosvásárhely–Debrecen, illetve a Debrecen–Kolozsvár–Budapest útvonalon fognak közlekedni a szep­tembertől októberig tartó próbaidőszakban hétfőn, szerdán és pénteken.

Somogyi-Tóth Dániel, a most induló regionális járatokat működtető Aeroexpress Kft. ügyvezetője azt mondta, a magyar légi közlekedés az utóbbi tíz évben sokat fejlődött, százával közlekednek magyar lajstromú gépek Európában, de kevesebb figyelem jutott a regionális közlekedésre. Ezt az űrt hivatott pótolni az Aeroexpress Regional, amelynek résztulajdonosa a száz százalékban magyar tulajdonú BASe Airlines Zrt., illetve két magyar magánszemély. A BASe 31 éve van jelen a piacon és Európán belül jelentős tapasztalatokat szerzett a regionális repülésben – mondta az ügyvezető. Jelenleg három harminc férőhelyes, légcsavaros gázturbinával hajtott Embraer 120 ER típusú utasszállító gépük van.

A kormány fontos törekvése, hogy a Kárpát-medence nagyvárosai repülőgéppel is elérhetőek legyenek Magyarországról – mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a járatbejelentő sajtótájékoztatón. Magyar Levente szerint a légitársaság tevékenysége találkozik a kormány törekvésével, hogy megkönnyítse a kapcsolattartást az anyaország és Erdély között. A politikus emlékeztetett rá, hogy a magyar állam az év elején átvette a debreceni repülőtér többségi tulajdonát, és az a célja, hogy a 21. század követelményeinek megfelelő, modern, nagykapacitású repülőtere legyen a régiónak. A kormány elkötelezett az Európai Unió által is támogatott járatfejlesztésben, és mindent megtesznek azért, hogy a most kezdődött próbaidőszak, „ne egyszeri, néhány hónapos álom, hanem velünk maradó valóság legyen. Magyar Levente szerint mind az anyagi, mind a szakmai alapja megvan annak, hogy a debreceni repülőtér regionális jelentőségűvé váljon. E fejlesztéssorozat részeként hétfőn két új, speciális repülőtéri tűzoltóautót is átadtak, a beruházás kormányzati támogatással valósult meg.

A járatindítás alkalmából Széles Diána (Fidesz–KDNP), Debrecen turisztikáért felelős alpolgármestere és Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke is arról a lehetőségről beszélt, amelyet a regionális repülőjáratok jelenthetnek a térség üzleti életének és turizmusának fejlesztésé­ben. Széles Diána szerint a Debrecen–Hajdúszoboszló–Hortobágy–Tisza-tó turisztikai térség vonzó lehet az Erdélyből érkezőknek, míg Péter Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy Maros megye az ötödik leglátogatottabb régió Romániában, Szováta pedig a magyar turisták egyik kedvelt célpontja.