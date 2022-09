Erdővidéki gólyamentők

Az esetről Demeter Zoltán baróti művelődésszervező, polgármesteri tanácsadó számolt be a közösségi médiában, s mint azt lapunknak tegnap kifejtette, azért osztotta meg a történetet, mert kezdetekben maga sem tudta, mit kell hasonló helyzetben tenni, a gólyamentés története pedig másoknak is hasznos információkkal szolgálhat.

Elmondta, egy nyugdíjas óvónő, Tranculov Ilonka értesítette arról, hogy tömbházuk mellé leszállt egy gólya, az emberek simogatják, de nagyon gyenge, valahogyan segíteni kellene neki. Demeter Zoltán arra gondolt, ha az embereket magához engedi, talán sérült lehet a gólya, ezért felvette a kapcsolatot Farkas Domokos állatorvossal, aki vállalta, hogy megvizsgálja. Így derült ki, hogy sérülésről nincs szó, csupán elfáradt, legyengült a madár, ezért szállt le. Megtudták azt is, hogy súlya mintegy 2,7 kg, csőre színe alapján pedig idei egyed, s arra van szüksége, hogy megerősödjön, tehát táplálni kell. Demeter Zoltán megjegyezte, a gólyamentésbe bekapcsolódott Hoffman Edit is, aki a művelődési ház tetején lévő gólyákat rendszeresen fotózta, ő vette fel a kapcsolatot a Rara Avis madárvédő egyesület elnökével, Kelemen Lászlóval. A kimerült gólyát lehozták hát Sepsiszentgyörgyre, azóta itt táplálják, gondozzák, figyelik viselkedését, állapotát.

Demeter Zoltán kitért arra is, Dénes Anna biológus a marosvásárhelyi Milvus csoport révén kiderítette, hogy a fiatal gólyát idén augusztus 16-án gyűrűzték Lengyelországban (a gyűrűn jól olvasható Gdańsk város neve – szerk. megj.), és ismertté vált az is, hogy a madár 21 nap alatt 523 km-t tett meg, amíg Barótra érkezett.

Az erdővidékiek összefogása révén a megmentett gólya adatlapjára a gyűrűzés helye, időpontja mellett immár az is felkerült, hogy szeptember 6-án Baróton megtalálták, állatorvos is megvizsgálta, s amint lehet, ismét szabadon engedik.

A fiatal, elfáradt gólyát néhány napig zárt helyen tartották, etették, itatták, ám kedden kiengedték, hogy ha szeretne, ismét útra kelhessen – számolt be lapunknak Kelemen László. Viselkedése alapján a szakember úgy véli, olyan egyedről van szó, amely emberek mellett nevelkedett, és előfordulhat, hogy egy nagyobb menhelyről, több gólyával együtt engedték útnak. Háromszékről a gólyák nagy része már augusztus 20-án útra kelt, ennek ellenére a napokban több helyen is megnézték, keresték, van-e valahol olyan csapat, melyhez a fiatal gólya csatlakozhat. Ezért döntöttek úgy, hogy elengedik, hátha elrepül, ám egyelőre csak a közelbe ment, a szomszéd házának tetejére szállt fel – számolt be tegnap Kelemen László. Elmondta azt is, a gólyák vonulása még tart, ha észreveszi, meglátja a magasban őket, csatlakozhat hozzájuk az erdővidékiek által megmentett gólya. Ha mégsem így történne, a Rara Avis Egyesület vállalja gondozását, élelmezését a hideg időszakban, erre a megyei önkormányzatnál pályázat révén nyertek finanszírozást.

Térségünkben általában évente 5–6 gólya marad vissza, amennyiben enyhe a tél, azt gond nélkül átvészelik a madarak. Kelemen László örömmel nyugtázta, hogy a háromszékiek odafigyelnek a gólyákra, követik őket, rendszeresen jelzik, ha sérült vagy nyár végén itt maradt példányt találnak, s rendszerint kerül önkéntes is, aki gondoskodik róluk, táplálékukat a madárvédelmi egyesület biztosítja. Elmondta, főként nyers csirkehúst, nyakat, szárnyat, feldarabolt farhátat, combrészt, halat lehet nekik adni, s viszonylag hamar megtanulnak vederből vagy tálból is vizet inni.