Könyvbemutató

Előadással egybekötött könyvbemutatón ismerteti legújabb történelmi regényeit Háromszéken Cey-Bert Róbert Gyula. Kovásznán a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében ma 18 órától a Fábián Ernő Népfőiskola szervezésében az Atilla sólyma című könyvet mutatják be, házigazda: Ferencz Éva. Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében szeptember 15-én, csütörtökön 18 órától mutatják be az Atatürk Magyarjai, Fenn az égen Hun Nap ragyog és az Atilla sólyma című regényeket. A szerzőt körútján Püski István, a könyveit megjelentető budapesti Püski Kiadó tulajdonosa is elkíséri.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban 17-én, szombaton 19 órától a Lift című előadást játssza (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc). Jegyek a központi jegyirodában, illetve online a biletmaster.ro oldalon kaphatóak. A jegyiroda hétfőtől csütörtökig 9–16 óráig, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyitnak.

Zene

ZENEI ODÜSSZEIA. Ma 19 órától az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) rendkívüli kamarazene-hangversenyen lép fel Corina Răducanu és Eugen Dumitrescu zongoraművész. A koncert címe Zenei Odüsszeia, amelyen elhangzik Ligeti György (1923–2006) kortárs magyar zeneszerző összes négykezes zongoraműve, valamint a Szimfonikus költemény 100 metronómra. A koncert díszleteit Maria Păun képzőművész tervezte. Ligeti György munkásságát, zenei világát és szerzeményeit Szűcs-Blănaru Amália muzikológus mutatja be. A belépés ingyenes.

A VOX HUMANA kamarakórus a karéneklés iránt érdeklődők jelentkezését várja minden szólamba. Jelentkezni a 0744 307 026-os telefonszámon lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán: ma 16.30-tól Minyonok: Gru színre lép románul beszélő és 17 órától magyarul beszélő, 18.15-től Dragon Ball Super: Super Hero (román feliratos), 18.45-től Ahol a folyami rákok énekelnek (magyarul beszélő), 20.30-tól Miután boldogok leszünk román feliratos és 21 órától magyarul beszélő. Honlap: http://arta.cityplex.ro/hu

12. Brassói Magyar Napok

A Brassói Magyar Napok a dél-erdélyi szórványmagyar közösség legnagyobb kulturális rendezvénye. A mai program: az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében 12 órától könybemutató gyermekeknek Szabó Róbert Csabával

a Szent János téren 18 órától Berta Zsolt könyvbemutatóval egybekötött blues koncertje

a Reménység Házában 18 órától a 90 éves Banner Zoltán köszöntése; bemutatkozik a Mentor Könyvkiadó – az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület szervezésében

az Újvárosi Református Egyházközség gyülekezeti termében 19 órától Vörös és Fekete címmel Vörös István és Fekete Vince József Attila-díjas költők közreműködésével tartanak irodalmi borkóstolót a Kárpát-medence vörös válogatás boraival kísérve Borbély Zsolt Attilával, belépőjegy: 70 lej

a Szent János téren 20 órától Talamba-koncert

az Áprily Lajos Főgimnázium udvarán 20.30-tól Magyar filmudvar – Rossz versek (magyar vígjáték, 97 perc, a film 12 éven felülieknek ajánlott).

Hitvilág

MÁRIA RÁDIÓ. Csütörtökön Karácson Tibor műsorigazgató megáldja az erdélyi Mária Rádió megújult stúdióját Sepsiszentgyörgyön. Az ünnepélyes szentmise 11 órakor kezdődik a Szent József-templomban, ezután kerül sor a plébánia udvarán levő stúdió megáldására. Az ünnepség rövid agapéval, kötetlen beszélgetéssel folytatódik. Várják az önkénteseket, támogatókat a közös ünneplésre.

BÚCSÚ ILLYEFALVÁN. Illyefalván a római katolikus templom búcsúünnepét csütörtökön 18 órától tartják a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére. A búcsúra ma 18 órától lelkigyakorlatos szentmisével készülnek. A búcsús szentmise főcelebránsa és a lelkigyakorlat moderátora P. Bátor Botond hargitafürdői pálos szerzetes.

ELŐADÁS GIDÓFALVÁN. Én így látom a Szent koronát címmel szeptember 17-én 17 órától a gidófalvi református templomban előadást tart Vitéz Tóth István.

Erdővidéki lakossági fórumok

Barót Város Önkormányzata ma 19 órától Bodoson a kultúrotthonban tart lakossági fórumot. Baróton szep­tember 15-én, csütörtökön 19 órától a művelődési ház kistermében várják a közösség tagjait.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Szerkesztőségünket ingyenes jogi tanácsadásért fel lehet személyesen is keresni. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig várja az érdeklődőket.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket ma 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Cófalván, Várhelyen, Lécfalván és Feldobolyban, csütörtökön Nagypatakon gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. értesíti a fogyasztókat, hogy Kézdivásárhelyen csütörtökön 9–17 óra között szünetel az ivóvízszolgáltatás a Mihai Eminescu utcai régi ivóvízvezeték megszüntetése miatt a Csernátoni úton levő magánházaknál, az Új, Fecske, Ovóda, Szabadság utcában, valamint a Lukoil benzinkútnál, a Villanytelepen, a Meteorológiai Intézetnél és a Turóczi Mózes-iskolánál.

SZÁMLAFIZETÉS. A Közüzemek Rt. értesíti ügyfeleit, hogy szeptember 23-ig a vállalat sepsiszentgyörgyi pénztára hétfőtől péntekig 11–14.30-ig lesz nyitva. A számlákat ugyanakkor bármely PayPoint fizetési pontnál, a PAGO alkalmazáson vagy a www.apacov.ro honlapon is ki lehet fizetni.

LABDARÚGÁS. A sepsiszentgyörgyi ACS Viitorul futballklub 2008 és 2017 között született gyerekeket fogad meglévő korosztályos csapataiba. Jelentkezhetnek fiúk és lányok is. Az edzések helyszíne az Állomás negyedi egykori Electro-stadion. Érdeklődni, jelentkezni Rapoș Roland edzőnél lehet a 0746 968 867-es telefonszámon.

KALANDVONAT. Szeptember 15-től változnak a Sepsi Tour kalandvonat jegyárai. Felnőtteknek 10 lejbe, gyermekeknek és nyugdíjasoknak 5 lejbe kerül egy út, a kisvonat menetrendje és az útvonalak ugyanazok. Szerdán és csütörtökön előzetes egyeztetés alapján csoportos vonatozásra van lehetőség, amelyre a Vadon Egyesület munkatársánál lehet időpontot foglalni a 0729 062 856-os telefon­számon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (telefon: 0267 313 513) gyógyszertár, Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.