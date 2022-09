Húszmillió lej támogatásra pályázott nemrégiben Kovászna Megye Tanácsa az országos helyreállítási alaphoz a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház három épülete energiahatékonyságának növelése érdekében. A pályázat elbírálás alatt áll, a megyei testületnek pénteken rá kellett bólintania a tervezési feladatokra. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, és a munkálatok is lezárulnak, a kórház főépületének C szárnya, a mások mellett a fertőzőosztálynak otthont adó tömb, illetve a konyha épületének energiahatékonysága javulhat számottevően.

A múlt pénteki ülésen Tamás Sándor, a testület elnöke elmondta, hogy kevés olyan pályázati kiírás van az országos helyreállítási tervben, amelyre a megyei önkormányzat jelentkezni tud, éppen ezért minden lehetőséget megragadnak. Az elnök szerint egyre sürgetőbbé vált a régi épületek energetikai hatékonyságának növelése, ezért erre is pályáztak. Szándékuk a megyei kórház három épületének hőszigetelése, napelemekkel való ellátása. Az e célból a helyreállítási alaphoz benyújtott 20 millió lej (négymillió euró) értékű támogatási kérés elbírálás alatt van, a szaktárca a beruházás tervezési feladatainak jóváhagyását kérte a pályázó megyei önkormányzattól. A beterjesztett határozattervezet vita, ellenvetés nélkül ment át a testületen.

András-Nagy Róbert, a kórház menedzsere lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a C szárny esetében csak három szintről van szó, ugyanis ezeket közel tíz éve kormányforrásokból korszerűsítették, de az akkori munkálatok nem terjedtek ki a hőszigetelésre is. A konyhának otthont adó régebbi, földszintes épület már hosszabb ideje egyike a leginkább energiaigényes ingatlanoknak, hőszigeteléssel és napelemekkel jelentősen csökkenteni tudják a fogyasztást. Az 1980-as években épült ingatlan – melyben a fertőzőosztály, az onkológia, a reumatológia, és a bőrgyógyászat működik – energetikai fenntartása is komoly költségekkel jár, a hőszigetelés ebben az esetben is sokat segíthet a kiadások csökkentésén, miként a napelemek is. (ndi)