Már csak kilenc nap választ el az idei sepsiszentgyörgyi Sportnapok rajtjától, amelyet szeptember 23–25. között tartanak a megyeszékhelyen. Az előző évben roppant nagy népszerűségnek örvendő rendezvénysorozat jövő heti kiírása lesz a tizenötödik, a különböző sportos programok mellett ezúttal is lesznek előadások, közönségtalálkozó és nem utolsósorban sportbuli is.

A tizenötödik Sportnapokat felvezető keddi sajtótájékoztatón az esemény szervezői mellett jelen volt Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, valamint Ambrus József megyei önkormányzati képviselő is. Előbbi elmondta, hogy neki személy szerint ez az egyik kedvenc rendezvénye a megyeszékhelyen, mivel a Sportnapok alkalmával a város tele van nevetéssel, aktív és mozgó gyerekekkel, fiatalokkal, szülőkkel, illetve nagyszülőkkel. Bevallása szerint a sport azért is fontos, mert egyrészt alázatra, másrészt egymás tiszteletére, csapatban való gondolkodásra nevel. „Emellett úgy érzem, hogy nekünk, közösségi vezetőknek, civil szervezeteknek, megyei és városi tanácsosoknak prioritást kell élvezzen az, hogy az ilyen típusú rendezvények túléljék a 15., a 25., a 35. kiadást is, hiszen most mindennél fontosabb, hogy elültessük a gyermekekben a sportolás, a mozgás szeretetét” – tette hozzá Vargha Fruzsina. Ambrus József az előző évek tapasztalatából kiindulva reménykedik abban, hogy a Sportnapok idei kiírása is sikeres lesz, és arra kéri a testnevelőket, edzőket, hogy látogassanak ki az eseményre, hiszen soha nem lehet tudni, ki lehet a holnap bajnoka.

A szervezők részéről először Nemes Áron szólalt fel, aki elmesélte, hogy hosszú utat jártak már be, hiszen 2007-ben szervezték meg a Sportnapok első kiadását. Vallomása szerint az évek során sok szervezőtárssal, szervezettel és sportklubbal dolgoztak együtt, s kihasználta az alkalmat, hogy munkájukat megköszönje, mint elmondta, reméli, hogy a jövőben is együtt tudnak majd dolgozni.

„A programok száma körülbelül 120-ra tehető, és ezek közül bőven tud választani az, aki kilátogat a Sportnapokra. Hagyományos rendezvényeink mellett idén is lesznek újdonságok, az egyik ilyen a Ronaldo Challenge. Felfüggesztünk egy focilabdát olyan magasságra, ahonnan Cristiano Ronaldo gólt fejelt, és megajándékozzuk azt a résztvevőt, aki fejjel eléri a lasztit. Díszmeghívottunk a hatszoros ötkarikás résztvevő Tófalvi Éva lesz, a csíkszeredai sílövővel a megnyitó mellett egy beszélgetésen is találkozhatnak az érdeklődők” – tette hozzá Nemes. Tulit Zsombor elmondta, hogy annak ellenére, hogy pénteken van a Sportnapok hivatalos megnyitója, szerdán és csütörtökön már lesznek bemelegítő rendezvények. A szervező humorosan megjegyezte: a szombat egy „átlagos sportnap”, a vasárnap viszont a családokról és a gyerekekről szól. Ekkor kerül sor a hagyományos sportválasztóra, amit idén a Lábas Ház előtt tartanak, de lesz retróautó-bemutató és sok más érdekesség is.

A háromnapos esemény programja megtalálható a www.sportnapok.ro weboldalon. (t)