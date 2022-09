CSAK A JÓT NÉZTE. Örömét fejezte ki Nicolae Ciucă kormányfő, amiért a közvetlen külföldi tőkeberuházások közel 44 százalékkal nőttek egy év alatt, arra azonban egy szót sem vesztegetett, hogy Románia külső adóssága egyetlen hónap (július) folyamán 3,1 milliárd euróval nőtt, miután az előző hat hónapban összesen 2,6 milliárdos volt a növekedés, pedig ezek az adatok is szerepeltek abban a tájékoztatásban, amit szerdán tett közzé a jegybank. A pénzintézet arra is felhívja a figyelmet, hogy látványosan megemelkedett a mérleghiány is: míg tavaly ilyenkor 9,122 milliárd euró volt, most megközelíti a 15 milliárdot. (G4Media)