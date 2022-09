BEMUTATÓ ÉS KIÁLLÍTÁS A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZBAN. Névadója születésének 125. évfordulója alkalmából Tamási-évadot hirdet a Tamási Áron Színház, melynek nyitóelőadását az író születésnapján, szeptember 19-én 19 órától tartják a színház nagytermében. Ezzel egybekötve egy Tamási-kiállításra is sor kerül az előcsarnokban, melyet Szebeni Zsuzsa színháztörténész, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője és Bocsárdi László, a színház aligazgatója nyit meg a bemutató előtt, 18 órától. Tamási Áron Hullámzó vőlegény című darabját Albu István, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház igazgatója rendezte, aki szerint a művészi lét mindenkori alapkérdéseit feszegeti az író ebben a művében, melyek az előadás alkotóit is érzékenyen érintik.

A KOVÁSZNAI POKOLSÁR EGYESÜLET színjátszó csoportja szeptember 17-én 19 órától a farkaslaki kultúrotthonban mutatja be Tamási Áron – Vitéz Lélek című háromfelvonásos színművét a Tamási Áron ünnepség részeként.

Zene

KOSZIKA & THE HOTSHOTS. Sepsiszentgyörgyön szep­tember 18-án, vasárnap 19 órától a Szimplában ad koncertet a Koszika & The HotShots együttes. Felvillanyozóan eklektikus hangzású, sokszínű muzsikája színes folt az erdélyi zenei palettán. Jegyeket a helyszínen lehet váltani, ára 35 lej.

JAMESE. Szeptember 19–22. között négy állomásos koncertsorozatot szervez a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet a JaMese elnevezésű zenei projektnek (a JaMese egy mozaikszó, mely a Jam – szabadság, kreativitás; mese – történetek, gondolatok átadása illetve Emese – az énekesnő, Molnár Emese nevének összefűzéséből ered.). A koncertek helyszínei: szeptember 19-én 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Szimplában, Baróton 20-án 19 órától a Művelődési Házban, Csíkszeredában 21-én 19 órától az ANT bárban és Kézdivásárhelyen 22-én 19 órától a Jazz Bistro & Winery-ben.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZI műsorán: ma 17 órától Encanto (magyarul beszélő), 17 órától Minyonok: Gru színre lép (románul beszélő), 18.45-től Kutya ember (román filmdráma), 19 órától Miután boldogok leszünk (magyarul beszélő), 20.45-től Három­ezer év vágyakozás (magyarul beszélő), 21 órától Beugró a paradicsomba (román feliratos); szombaton 11 órától Minyonok: Gru színre lép (magyarul beszélő) és Minyonok: Gru színre lép (románul beszélő), 16.30-tól Encanto (magyarul beszélő), 16.45-től Sütimanók (románul beszélő), 18.15-től Ahol a folyami rákok énekelnek (román feliratos), 18.30-tól A gyilkos járat (magyarul beszélő), 20.30-tól Vortex (román feliratos), 20.45-től Ahol a folyami rákok énekelnek (magyarul beszélő); vasárnap: 11 órától Tomboló blöki (magyarul beszélő) és Sütimanók (románul beszélő), 16.15-től Dragon Ball Super: Super Hero (román feliratos), 16.30-tól Minyonok: Gru színre lép (magyarul beszélő), 18.15-től Ahol a folyami rákok énekelnek (magyarul beszélő), 18.30-tól Beugró a paradi­csomba (román feliratos), 20.30-tól Miután boldogok leszünk (magyarul beszélő) és Háromezer év vágyakozás (román feliratos).

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ Részeg halottakat nem szolgálunk ki! Örkény István egyperces novelláiból készült kirakat-előadását ma és szeptember 20-án, kedden 20.22-től játssza. A Szabadság téren felépített nézőtér 21 személyes, ezért ajánlott előre jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél. Egy jegy ára 10 lej. Kérik, öltözzenek a szabadtéri előadási viszonyoknak megfelelően, mindenki vigyen magával személyi igazolványt és hajgumit! Ajánlott életkor: 14+.

CseRnátoni BuRRogtató

Idén is vár minden érdeklődőt szeptember 17-i 12 órától kezdődő nagyrendezvényére a csernátoni Haszmann Pál Múzeum. A házigazdák a BuRRogtató tizedik kiadásán is változatos programot kínálnak minden korosztály számára.

Hitvilág

ELŐADÁS GIDÓFALVÁN. Én így látom a Szent koronát címmel szeptember 17-én 17 órától a gidófalvi református templomban előadást tart a kaposvári Vitéz Tóth István.

Autómentes nap Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi városháza ifjúsági irodája szeptember 17-ére, szombatra autómentes napot hirdet. 9–13.30 óráig lezárják a Szabadság, Gödri Ferenc és Gróf Mikó Imre utcát, 9–16 óráig a Kőrösi Csoma Sándor utcát, 15-20 óráig a Gábor Áron utcának a Váradi József és a Victor Babeș utca közötti szakaszát. 10 órától a 4cord vonósnégyes ad interaktív koncertet a Sugás Áruház és a Salento pizzázó között. 12 órától a Vonaltáncok latin ritmusra című eseményre várják a közönséget. Lesz duatlonverseny gyermekeknek a Triastes Sportklub rendezésében (10–13 óráig a Szabadság, a Gróf Mikó Imre és a Gödri Ferenc utcában), szintén gyermekeknek szóló kerékpárverseny, nemezelés, kincskereső verseny, kerékpáros közlekedési vetélkedő és utcazene a Tanulók Háza szervezésében (10–16 óráig a Kőrösi Csoma Sándor utcában). A nagyobbaknak a Mikes Rádiyo tart nappali bulit (16–20 óráig a Gábor Áron utcában).

Röviden

FIÓKKÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁS KICSIKNEK. Szombaton 11 órától indul az Aprócskázó, Nevesincs-előkészítő foglalkozás 2–4 éves kislányoknak, kisfiúknak. Mondóka, mese, vers, ceruza, zsírkréta, papír, olló és ragasztó várja a kicsiket Sepsiszentgyörgyön a Sport utcai fiókkönyvtárban.

ÁRAMSZÜNET. Szünetel az áramszolgáltatás ma 8–14.30 óráig Dobollón a Főúton, 19-én 13–14.30 óráig Sepsiszent­györgyön a Ferencváros és a Veszprém utcában.

KALANDVONAT. Változnak a Sepsi Tour kalandvonat jegyárai. Felnőtteknek 10 lejbe, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 5 lejbe kerül egy út, a kisvonat menetrendje és az útvonal ugyanaz. Szerdán és csütörtökön előzetes egyeztetés alapján csoportos vonatozásra van lehetőség, amelyre a Vadon Egyesület munkatársainál lehet időpontot foglalni a 0729 062 856-os telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma és hétfőn Zágonban gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

LABDARÚGÁS. A sepsiszentgyörgyi ACS Viitorul futballklub 2008 és 2017 között született gyermekeket fogad meglévő korosztályos csapataiba. Jelentkezhetnek fiúk és lányok is. Az edzések helyszíne az Állomás negyedi egykori Electro-stadion. Érdeklődni, jelentkezni Rapoș Roland edzőnél lehet a 0746 968 867-es telefonszámon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (telefon: 0367 802 977) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Szombaton és vasárnap napközben a Sepsi Value Centre-ben és a Kauflandban működő gyógyszertárt lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a 22-es Udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) 12–16 óráig; a Grigore Bălan tábornok út 62/2. szám alatti Fazakas Dental Clinic rendelőben (0744 857 743) 10–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.