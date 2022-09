Az összegek évről évre növekedtek, és a jelenség kezd aggasztó méreteket ölteni, mivel a közönséget és az olvasókat nem tájékoztatják arról, hogy egy párt által fizetett hírt hall vagy olvas éppen, nem pedig független és hiteles forrásból tájékozódik. Az érvényes szabályozás értelmében a politikai pártok (amelyek az állami költségvetésből az elmúlt években nagyjából 50 millió eurót kaptak évente, a legtöbbet nyilván a PSD és a PNL) nem vásárolhatnak sugárzási időt a televíziókban a választási kampányokon kívül, de ezt úgy kerülik meg, hogy reklámszerződéseket kötnek egy ügynökségen keresztül az illető tévéadók honlapján megjelenő hírekre. A háttéralkuk következtében – amelyek nincsenek papírra vetve – a televíziós vitaműsorok, híradók állandó meghívottjai között szerepelnek az illető pártok politikusai. A sajtóra és propagandára fordított összegek 2021-ben közel 60 millió lejre rúgtak: a PSD 40 milliót (8 millió euró), a PNL 19 milliót (3,8 millió euró), az USR pedig 1 milliót (200 ezer euró) fordított erre a célra. (Transtelex)

DISZKRIMINÁLÁS VAGY SEM? Új szociális ösztöndíjjal és az ingázás megtéríthető költségeinek növelésével kompenzálná a kormány a vidéki diákokat, akiket több fórum szerint is diszkrimináció ér azzal, hogy a tanügyminisztérium nemrég eltörölte a más településen tanulóknak járó havi 200 lejes ösztöndíjat. Az ingázóknak járó ösztöndíj eltörlése miatt feljelentés érkezett az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz is. A tanügyminisztérium szeptember 7-én keltezett, a honlapján szeptember 13-án közzétett rendeletével szüntette meg az ingázó diákoknak járó támogatást. Ugyanez a rendelet szabályozza azt is, hogy az ötödikes diákok ezután nem kapnak érdemösztöndíjat a második félévben, csak tanulmányi ösztöndíjat, azt viszont már az első félévtől. Az Országos Diáktanács pénteki közleménye szerint mindkét intézkedés diszkriminatív, ráadásul a rendeletet nem tették időben közzé, így az érintettek a sajtóból vagy a tanfelügyelőségektől értesültek a változásokról. A tanügyminisztériumot bírálta a Nép Ügyvédje is, az ombudsman álláspontja szerint a támogatás megszüntetése növeli a vidéki és városi diákok közötti egyenlőtlenséget, amivel épp a kormány által meghirdetett Művelt Románia Program egyik célkitűzésének mond ellent. Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter szerint nem történt más, mint az ösztöndíjrendszer „letisztázása” azáltal, hogy az összegeket a valóban hátrányos helyzetű családok gyermekei felé irányítják. (Transtelex)