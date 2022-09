Villámgyorsan kell pályázni

Szerdán néhány hőszigetelési munkálattal kapcsolatos határozatot kellett módosítani, de ezúttal nem a növekvő árak, hanem a közben módosult szabályozás miatt, csütörtökön pedig az okoskonténerek beszerzésére vonatkozó pályázati lehetőségre kellett gyorsan lecsapni – mert ha kétszer annyi kérés fut be az önkormányzatoktól, mint amennyi az erre a célra megszabott keret, akkor lezárják a versenyt. Sepsiszentgyörgy pár hete szerzett erről rossz tapasztalatot: a 10 órakor megnyílt pályázati kaput 7 perc múlva már be is zárták, ami arra sem volt elég, hogy az önkormányzat feltöltse az amúgy előkészített dokumentációt (a közvilágítás korszerűsítéséről szólót). Ezúttal okos konténerekért szállnak versenybe (egy ilyen digitális szemétgyűjtő – amelybe minden család vonalkódos zacskókban dobja be a szétválogatott hulladékát, és annak mennyisége alapján fizet – már működik a városban, és nagyon bevált), és mivel csütörtök reggel is jelentek meg új elemek a minisztérium honlapján, sürgősségi eljárásban igazították ki az iratcsomót.

Sepsiszentgyörgy önkormányzata júniusban döntött úgy, hogy okoskonténereket vásárol az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében. Előbb 141 darabra kívántak pályázni, közben azonban a minisztérium megszabta, hogy a lakosság létszáma alapján csak százat kérhetnek, és ezek egységárát is megadta. Az igénylést tegnap benyújtották, az elbírálás jövő héten várható.