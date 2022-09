Hogy pontosan miért is kell a tavalyi számlákba foglalt összegek kiegészítését eszközölni, azt a zöld kvóták bevezetése és szabályrendszere írja elő. Anélkül, hogy a rendszer működését részletesen elemeznénk, leszögezhető, hogy a kvóta célja az, hogy ösztönözze a zöld energia előállítását, vagyis mérsékelje az elektromos energia előállításának környezetszennyező hatását. Egyszóval ezzel is a bolygót próbáljuk védeni.

Akkor nézzünk (és szédüljünk) bele a tényekbe. Az ösztönzés egy részét a fogyasztóval fizettetik meg, hiszen minden havi számlán ott van a tanúsítvány összege. Az ösztönzés állami feladat (kötelezettség) is, így közpénz is kerül a kalapba (az más kérdés, hogy az állami költségvetés is a fogyasztók adóiból táplálkozik). De hogy néhány bani törlesztése érdekében (az éppen előttem lévő számla 0.02 lejről, írva s mondva kettő baniról szól), levelet küldenek ki több millió fogyasztónak, nos, az enyhén szólva pazarlás. Elég, ha a papír, a nyomtatás és a postázás költségeire gondolunk, ezek ugyanis – ahogy mondani szokás – nem két baniba kerülnek. A művelet környezeti hatásairól nem is beszélve: hogy a papír miből készül és mivel, hogy ezt le kell gyártani, majd az egész országba ki kell hordani. A szolgáltató cég honlapja szerint az Electrica Furnizare nem kevesebb mint 3,2 millió fogyasztót szolgál ki. Vagyis elméletileg ennyi számlát állítottak ki, borítékoltak és kézbesítettek a hozzá kapcsolt melléklettel együtt. Bizonyára ebből a pár millió levélből immár jelentős mennyiség elektronikus formában jut el a fogyasztókhoz. De hát a számítógép is elektromos árammal működik.

Bizony ezzel is jól megóvtuk a bolygót. Nesze neked, környezetvédelem.