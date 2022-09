Legyen királyunk III. Károly?

Nagyon örvendek, hogy Erdély és Románia nagy barátja, a volt Károly herceg fog uralkodni az Egyesült Királyságban III. Károly néven. Csak úgy mellékesen ő lesz további 14 nemzetközösségi tag, többek közt Kanada, Ausztrália és Új-Zéland államfője is. Mivel Vlad Țepes leszármazottjának is tartja magát, igényt formálhatna Románia trónjának elfoglalására, ami a királyi palota tróntermében üresen áll, és a korona, szintén használaton kívül, ott porosodik Románia Nemzeti Történelmi Múzeumában.

A családfafaragók azt állítják, hogy Vlad Țepes (akit egy ír legény angol regényének köszönhetően Drakula grófként népszerűsítenek az országimázs-készítők) tizenhatodízigleni leszármazottja. Az közismert, hogy III. Károly édesanyja, a megboldogult II. Erzsébet ükanyja az Erdőszentgyörgyön született gróf Rhédey Klaudia volt. Az igen szép Rhédei grófkisasszony éppen Bécsben sétalovagolt, mikor megismerkedett Sándor Pál Lajos württembergi herceggel, és az elkerülhetetlen megtörtént, a két fiatal szerelembe esett (egymás iránt). Állítólag a német család ellenezte a házasságot, mert rangon alulinak tartotta a Rhédeyket. A legenda szerint a papa, Rhédey László megsértődött, mondván, hogy neki olyan vő nem is kell, aki nem tud magyarul. Aztán a fiatalok mégis egybekeltek, egyetlen fiuk pedig később az angol királyi családba nősült be. Károly herceg 2010-es magyarországi látogatásán említette: különleges kapcsolat fűzi Magyarországhoz, hiszen „egyharmincketted részben büszkén magyarnak vallhatom magam szépanyám, Rhédey grófnő révén”. Nem tudni, hogy ezeket a kijelentéseket nem pusztán számításból tette-e (mert remélte, hogy ha egyszer majd trónra kerül, akkor ősei örökségét is birtokba veheti, és esetleg nemcsak a román, hanem még a magyar koronát is fejére teheti). Mivel Erdőszentgyörgy az ősi román földön található, az ott élők vajon nem számítanak-e így utólag románnak is? Akkor még egyértelműbb lenne III. Károly román származása – felmerülhetne tehát az igény a román koronára.

A mostani király, III. Károly, mikor még hercegként ismerte őt mindenki, gyakran látogatott el Erdélybe, ahol több birtokot is vásárolt Szászfehéregyházán és Zalánpatakon is. Kicsiben azt tehetné, amit Ukrajnában a nagy befektetők, akik mezőgazdasági területeket vásároltak, és így nem csoda, ha mindent elkövetnek, befektetéseik és Ukrajna megvédése érdekében.

Biztos vagyok benne, hogy nálunk sokan szeretnék, ha Románia csatlakozna nemcsak a Brit Nemzetközösséghez, hanem direkt Angliához. És akkor a labdarúgás minősége és az életszínvonal is olyan magasra emelkedne, mint amilyen Nagy-Britanniában. Most még az is lehetséges, hogy visszaállnak az unióba, mert ha ma szavaznának arról az angolok, akkor többségben lennének az unióban maradásra voksolók. Ily módon a király biztosan támogatná azt, hogy a schengeni övezethez csatlakozzunk, nem úgy, mint a hollandok, akik miatt szélmalomharcot folytatunk a csatlakozásért, mert azok nem akarják.

Kár, hogy Károly herceg nem hozta erre fiait is, mikor vidékünkön járt, mert ők itt megismerkedtek volna szép székely lányokkal, és ki tudja, még innen is nősülhettek volna, mert most már a királyi családban egyáltalán nem számít a rangon aluli házasság. Nem jártak volna úgy, mint Harry herceg, aki Amerikából kellett nősüljön, mert otthon, a ködös Albionban nem talált magának párt. Ha meg az elsőszülött fiú, Vilmos – aki most trónörökössé lép elő – innen nősül, akkor idővel akár egy székely királynéval is dicsekedhettünk volna.

Már csak azért is jó lenne, ha III. Károly jogara alá tartoznánk, mert akkor Zalánpatakon is átalakítaná bennvalóját királyi rezidenciává. Azért, hogy könnyebben eljusson oda, a vidombáki repülőtérről, megépíttetné a Brassó–Szentgyörgy–Málnásfürdő–Zalánpatak autópályát. De ha ezt nem, akkor legalább egy olyan utat, amelyiken a királyi hintó el tud valahogy döcögni Málnásfürdő és Zalánpatak között.

