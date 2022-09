A brassói teremtorna után magyarországi edzőmérkőzésekkel folytatódott a Kézdivásárhelyi SE előszezonja, és Ljuba Kolarevic tanítványai két győzelemmel és egy vereséggel fejezték be a hétvégét. A céhes városi kék-fehérek nyerni tudtak a Kecskeméti KC és a vajdasági Topolya ellen, ám vereséget szenvedtek az NB 1-ben érdekelt BEAC alakulatától.

Újabb felkészülési mérkőzéseket játszott a Kézdivásárhelyi SE csapata, amely az elmúlt hétvégén Magyarországon vendégeskedett. A Ljuba Kolarevic edzette céhes városiak pénteken és szombaton Kecskeméten, vasárnap pedig Kiskunfélegyházán léptek pályára. A kék-fehérek első magyar ellenfele a Kecskeméti KC csapata volt, amelyet 55–53-ra győzött le a KSE (játszottak: Kozman 18/9, Bara-Németh 11, Domokos 9, Lénárt A. 9, Debreczi 8, Marthi, Nagy). Ezen a találkozón a felső-háromszéki gárdából csak ifjúsági játékosok léptek pályára, emiatt kissé szorosra sikeredett a párharc, de a mieink így is tudtak nyerni. Ezt követően a szerb élvonalba jutásért harcoló Topolya ellen vették fel a kesztyűt a Kolarevic-leányok, akik az idegenlégiósokkal kiegészülve 81–60-ra diadalmaskodtak (játszottak: Hawks 10, Debreczi 9/3, Corda 13/9, Lénárt A., Nagy 1, Marthi 2, Kozman 8/3, Domokos, Bara-Német 6, Mistović 14/6, Wilson 18). Utolsó meccsükön a budapesti BEAC gárdájával találkoztak a kézdivásárhelyiek, akik a szünetben csak hétpontos hátrányban voltak, ám végül 73–59-re kikaptak (játszottak: Mirović 27/18, Wilson 8, Domokos 2, Kozma 6/3, Corda 8/6, Lénárt A. 2, Marthi 2, Bara-Németh 4, Nagy, Debreczi, Hawks).

„A Kecskeméti KC ellen csak az ifjúsági játékosainkat használtuk, a Topolya viszont már keményebb dió volt. Ezen a mérkőzésen is jól ment a játék, és örvendtünk az újabb sikernek. Magyarországi ellenfeleink közül a BEAC volt a legerősebb, velük is jó meccset hoztunk össze. A szünetig szoros volt a küzdelem, utána pedig meglátszott, hogy fizikailag még nem vagyunk a legjobb formában. Tapasztalatnak mindenképp jó volt ez a három mérkőzés, sokat javítottunk a játékrelációkon, a védekezésen is, de még van, amit építeni” – nyilatkozta érdeklődésünkre Farkas Alpár, a KSE másodedzője. (t)