Megpezsdül az élet az idősotthonban

A Com’ON Sepsi pályázaton nyert támogatást a Tankó Tímea szociális munkás által összeállított művészet- és mozgásterpiás program, előbbit szeptember 26–30. között szervezik, utóbbi egynapos, szeptember 26-án tartják. A Kreativitás az élet alkonyán elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a művészetek által erősítse az idősekben a szellemi és fizikai aktivitás fontosságát. A képzőművészet, a zene művelése meghatározó időskorban is, elsősorban az alkotás öröméért és annak gyógyító hatása miatt, de segít saját lehetőségeink feltérképezésében, a belső harmónia megteremtésében és a kapcsolatteremtésben – fogalmaznak a szervezők. A szeptember 26–30. közötti művészetterápiás foglalkozásokon külsősök is részt vehetnek, ezalatt betekintést nyerhetnek az otthon életébe, a nyílt napok alatt készített alkotásokat kiállításon mutatják be.

A Maradjunk mozgásban! elnevezésű program a rendszeres mozgást és az egészséges táplálkozást népszerűsíti idősek körében. A mozgás amellett, hogy javítja a vérkeringést és segít az egyensúly fejlesztésében, a mentális egészségmegőrzés szempontjából is elengedhetetlen – hangsúlyozzák a szervezők. A résztvevők megismerhetnek különböző mozgásformákat, gyógy­tornaelemeket, ezeket ki is próbálhatják, és előadást hallgatnak az egészséges táplálkozásról. Ez a program is nyílt napos, az otthon lakóin kívül bárki részt vehet.

Szeptember utolsó hetében indul egy okostelefon-használó alapképzés, a húszfős csoportba elsősorban a sepsiszentgyörgyi nyugdíjasklubokból jelentkeztek.