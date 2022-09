Az 58 éves szakember legutóbb az indiai élvonalban szereplő Chennaiyin FC vezetőedzője volt, ezt követően pedig két belga csapattal is tárgyalt, viszont különböző okok miatt egyikkel sem tudott megegyezni. Pályafutása során tevékenykedett a Ferencváros, az FC Sopron, az MTK Budapest, a skót Heart of Midlothian FC és a Dundee United, valamint a Dunaszerdahelyi DAC kispadján. 2019 májusa és augusztusa között 18 mérkőzésen irányította a Sepsi OSK csapatát is. Az ugandai és a litván válogatott szövetségi kapitánya, valamint a magyar nemzeti együttes másodedzője volt.

László Csaba úgy fogalmazott, a lényeg, hogy továbbra is töretlen legyen a hargita megyei klub fejlődése. Úgy érzi, az évek során megszerzett tapasztalatát továbbadhatja az edzőknek és a játékosoknak. Örül, hogy ismét hazai környezetben dolgozhat, ugyanis szereti Székelyföldet. Hozzátette, korábban élt a lehetőséggel, hogy világot lásson és tanuljon, ennek köszönhetően eredményesen dolgozhatott. Kifejtette, a tehetség önmagában nem elég ahhoz, hogy valakiből magasabb szinten labdarúgó legyen, a sikerhez alázat, akarat és tudatos munka szükséges. (miska)