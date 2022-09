A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) és a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány szervezésében Képekbe zárt pillanatok címmel nyílt fotókiállítás a marosvásárhelyi Bernády Házban múlt csütörtökön. A tárlat a MÚRE idén megalakult sajtófotó- és videó-újságíró szakosztályának bemutatkozó tárlata. Ez alkalommal mutatták be azt az emlékalbumot is, amely a MÚRE megalakulásának 30+1. évfordulóján, 2021-ben Gyergyószárhegyen készült fényképeket tartalmazza.

Bögözi Attila, a MÚRE ügyvezető igazgatója házigazdagént köszöntötte az egybegyűlteket, elmondván, az alkotói szabadság jegyében kérték be a sajtófotósok munkáit. Kiállított: Barabási Attila Csaba, Halmágyi Zsolt, Karácsonyi Zsigmond, Pongrácz Panni, Székedi Ferenc, Vajda György, továbbá a sepsiszentgyörgyi Huszár Szilamér, Kátai Edit, Klárik Loránd, Petke László és Szekeres Attila, valamint a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola idei felfedezettje, Veres Katalin pályakezdő fotós.

Szűcs László, a MÚRE elnöke beszélt a szakosztály megalakulásának fontosságáról, amikor a fotósokat anyagi megfontolásból, illetve a technika fejlődésével szinte teljesen mellőzik a szerkesztőségek. Kiküldik az újságírót tudósítani, majd rábízzák, hogy telefonnal készítsen képet, holott a kettő két külön szakma. Az ilyen kedvezőtlen megoldások a jó minőségű sajtófotók kárára mennek, és nem utolsósorban rontják a lap minőségét. Ez a bemutatkozó kiállítás is bizonyítja a sajtóban dolgozó fotográfusok munkájának létjogosultságát.

Nagy Miklós Kund művészeti író kifejtette: amikor elvállalta ezt a felkérést, nem egészen arra számított, amit most a falakon lát. Sokkal több, erőteljesebb szociofotót várt a járvány időszakából, az aktuális történésekről világunkban. Teljesen felkészülve érkezett a nyomor, a nélkülözés kegyetlen pillanatait megtekinteni, de kellemesen csalódott. Ez a bemutatkozó kiállítás egy melegebb szívű, jó hangulatú, változatos anyag, amelyből kisejlik, hogy ezúttal a sajtófotósok nem munkafelvételeket, hanem munkájuk során megörökített, számukra kedves pillanatokat mutatnak be. Ezért is érdemes ezt a kiállítást végignézni.

Huszár Szilamér, a MÚRE sajtófotó- és videó-újságíró szakosztályának alapító tagja hangsúlyozta, hogy a szakosztály megalakulásán túl fontos a fiatalabb tehetségek felkutatása, bevonzása a szakmába. Éppen ezért hagyományteremtő jelleggel kiállítási lehetőséget biztosítanak a fotográfiát tanuló, tehetségesnek ígérkező tanoncok számára. Idén első alkalommal a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola idei felfedezettje, a Zágonban élő Veres Katalin mutatkozott be a svájci Einsiedelnben készült Fekete Madonna című felvételével.

Végezetül bemutatták a MÚRE 30+1 emlékalbumot, amelyet ajándékként vihettek haza a résztvevők. Az albumba került felvételek javát Huszár Szilamér fotográfus készítette, de fellelhető benne Szekeres Attila felvétele is. Az albumot Codra Botond szerkesztette, Sepsiszentgyörgyön nyomtatták. (bekecsi)