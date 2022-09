A világgazdasági növekedés meredek ívű lassulására kell számítani az idén és jövőre is az európai energiaválság és a globálisan érezhető inflációs hullám miatt – áll a Fitch Ratings Londonban ismertetett, jelentősen felülvizsgált negyedéves előrejelzésében.

A nemzetközi hitelminősítő közölte: új prognózisa 2022-re 2,4 százalékos, 2023-ra 1,7 százalékos növekedési ütemet valószínűsít a világgazdaságban. A cég a globális hazai össztermék (GDP) idei növekedésére szóló előrejelzését 0,5 százalékponttal, a jövő évi globális növekedésre adott becslését egy teljes százalékponttal csökkentette a júniusban kiadott előző negyedéves prognózisához képest.

A Fitch londoni elemzői az Egyesült Államokban és az euróövezetben jövőre „zéróhoz egészen közeli” GDP-növekedést – az euróövezetben valójában enyhe visszaesést –, Kínában idén mindössze 2,8 százalékos és jövőre is csak 4,5 százalékos gazdasági bővülést várnak.

Ugyanakkor a hitelminősítő az amerikai gazdaságban idén átlagosan 7 százalékos, az euróövezetben 9,3 százalékos éves összevetésű inflációval számol.

A Fitch Ratings a globális átlagon belül az euróövezet GDP-növekedésére szóló előrejelzését csökkentette a legnagyobb mértékben, 2,3 százalékponttal, elsősorban a földgázellátási válság miatt, hiszen a valutauniós gazdaságban 2023 egészében átlagosan 0,1 százalékos visszaesésre számít, miközben előző prognózisa jövőre 2,2 százalékos euróövezeti GDP-növekedést valószínűsített.

Az elemzők szerint az energiaválság a valutaunión belül Németországot és Olaszországot sújtja a legnagyobb mértékben, hiszen a német hazai össztermék jövő évi növekedésére szóló prognózist 2,8 százalékponttal, az olasz gazdaság 2023-as bővülésére adott előrejelzést 2,6 százalékponttal csökkentette az előző negyedévi becslésekhez képest. A hitelminősítő ennek alapján azzal számol, hogy a német gazdaság teljesítménye jövőre 0,5 százalékkal, az olasz GDP-érték 0,7 százalékkal visszaesik.

Az utóbbi időszakban más nagy londoni elemzőházak is jelentősen rontott globális növekedési előrejelzéseket adtak az energiaellátási válság és a magas infláció miatt. Az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, az Oxford Economics friss, erőteljesen korrigált prognózisában közölte: idén 2,8 százalékos, jövőre mindössze 1,7 százalékos világgazdasági növekedést valószínűsít. A ház a 2023-ra szóló globális növekedési előrejelzését 0,6 százalékponttal csökkentette. Mi több, számos gazdaságban – különösen Eu­rópában – recesszióra számítanak a következő negyedévekben. Ugyanakkor a világgazdaság egésze – ugyanúgy, ahogy a 2001-es „dotcom-válság” idején – szűken ugyan, de elkerüli a technikai recessziót, vagyis a globális GDP-érték visszaesését két egymás utáni negyedévben. Az Oxford Economics londoni elemzői szerint a nemzetgazdasági szintű recessziók is viszonylag rövid idejűek és enyhék lesznek, és a kedvezőtlen sokkhatások elenyészésével véget is érnek.