Pörög a rokka, kattog a varrógép, ollók csattogása hallszik, a szalmadarabolásnak is sajátos hangja van, az előre elkészített fakanalak csiszolása hangosabb a szövés, fonás, horgolás, gyöngyfűzés, varrás, csemperagasztás, agyagozás műveleténél. Ez az egyedi műhely a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola Step by Step tagozata öt évfolyamának közös, e heti benedek-mezői nappali táborában működik, amelynek az a különlegessége, hogy az oktatók moldvai román nyelvű népművészek.

Személyes kapcsolat révén ismerkedett meg a Váradi-iskola Step by Step-es pedagógus közössége a moldvai román népművészekkel, nevezetesen a Neamț megyeiekkel és a Prut mentiek alkotóival. Pál Melinda, a Váradi-iskola Step by Step tagozata másodikosainak tanítója gyöngyfűzési szenvedélye révén került kapolatba a Neamț megyei népművészeti és kézműves alkotókkal, valamint a Prut menti kézműves mesterekkel, s így született az ötlete, hogy szervezzenek közös alkotótábort, ahol a háromszéki gyermekek hallhatják a román szót, ismerkedhetnek a román kultúrával a románul elhangzó népmesék és népdalok által. Az külön ráadás, hogy a moldvai oktatók népviseletben jelentek meg a táborban, illetve ruházatuk egy eleme révén mutatják be a román népviselet jellegzetességeit.

Ezen a héten a Váradi-iskola Step by Step tagozatának öt évfolyama – előkészítőtől negyedikig – minden diákja és tanítója reggel a benedek-mezői táborba utazik, kicsi és nagy részt vesz a kézműves-foglalkozásokon, a közös ebéd, az éneklés és a mese zárja a napi programot, amelyre a tanévközbeni Erdei tábor elnevezésű tanhét ad lehetőséget.

A tíz helyi pedagógus és a kilenc meghívott mester, a több mint százhúsz diák együttlétét a helyi önkormányzat, a szülők és az általuk megszólított vállalkozók támogatása tette lehetővé. Az ismerjük meg egymást az alkotások által elnevezésű programnak kettős célja van: gyarapítani a diákok románnyelv-ismeretét és közösségben ismertetni a diákokkal a kézműves hagyományokat – mondta Pál Melinda programvezető.