Hogyan működik a villámhárító, és miért lehet neked is szükséged rá? /X/

A villámhárítók egyáltalán nem számítanak új keletű dolognak, ám sajnos még ma is nagyon kevés helyen találkozhatunk velük. A legtöbb esetben azért nem élnek ezekkel az emberek, mert viszonylag kevés elérhető információ található a szerepükről, ahogyan az áraikról is, emiatt pedig rengeteg tévhit kering a villámhárítók körül.

Mi a villámhárítók mögött meghúzódó működési elv?

A tévhittel ellentétben a villámhárító nem a villámot vezeti el, hanem a levegőben felhalmozódó töltést. Így tehát maga a villámhárító célja a villámcsapás megelőzése, amelyben a töltéskülönbség kiegyenlítése révén képes segíteni, így megakadályozva a levegőben emiatt létrejövő kisülést, azaz a villámot. Maga a villámhárító három részből áll: egy tetőre erősített felfogóból, egy villámvédelemmel ellátott földelésből és egy elektromos vezetőből, ami összeköti a kettőt.

Miért lehet neked is komoly szükséged rá?

Valószínűleg mindenki tisztában van azzal, hogy egy villámcsapás milyen károkat képes okozni. Nem csupán a házban található elektromos berendezéseket teheti tönkre, de magát az elektromos hálózatot is. Továbbá a villám házunk tetőszerkezetét is komolyan károsíthatja bizonyos esetekben. Ha elkezdjük kicsit fejben összeadni mindezt, akkor rájöhetünk, hogy igencsak borsos összegbe kerül ezek helyreállítása. Amennyiben pedig van megfelelő lakásbiztosításunk, amely segít ennek a finanszírozásában, akkor is sok időbe telik, mire mindent rendbe hozatunk. Nem volna egyszerűbb megelőzni mindezt? Egyes esetekben még életveszélyes is lehet a házban tartózkodók számára egy azt érő villámcsapás, tehát mindenképp megéri komolyan fontolóra venni egy villámhárítót.

Mennyibe kerül egy villámhárító?

Mivel a villámhárítók sajnos még mindig nem elég népszerűek, így sokaknak ötlete sincs róla, hogy milyen összegekre számíthatnak egy ilyen felszerelése kapcsán. Pedig valójában egyáltalán nem kell horribilis összegekre gondolnunk. A villámhárító ár átlagosan 150 ezer forint körül mozog egy normálméretű családi ház esetében – természetesen kisebb eltérések lehetnek, hiszen a földeléshez használt vezeték hossza házanként változó, de ez nem jelent túl nagy sokat az kivitelezés ára kapcsán. Az összeget fontolóra véve valóban elgondolkodtató, hogy miért spórolják le a villámhárítót sokszor még azokról a házakról is, amelyeken a legdrágább szigetelés virít. A legnagyobb problémát tehát egyáltalán nem az árak jelentik, hanem magának a szerkezetnek a működési elve körül keringő tévhitek. Ezeket pedig ajánlott elkerülni.

Konklúzió

Amennyiben valóban fontos otthonunk és családtagjaink épségének védelme számunkra, úgy feltétlen megéri egy megfelelő villámhárítót felszereltetnünk. A relatíve olcsó kivitelezési ár mellett rengeteget nyerhetünk vele, így jobban tesszük, ha a villámhárító felszerelése nem csupán sokadlagos szempontot jelent otthonunk felújításakor. Egy villámhárítóval ugyanis kétségkívül rengeteg fejfájástól kímélhetjük meg maguknak. (X)