Székely Árpád fotóalbuma Újabb kötetét mutatja be Sepsiszentgyörgyön a székelyudvarhelyi Székely Árpád földrajztanár. A Vadon Egyesület szervezésében ma 18 órától a Székelyföldi Vadászati Kiállítás előadótermében vetítéssel egybekötött előadáson ismerteti a Tündérkert a hegyek között című új fotóalbumát, mely az Erdélyt ölelő Kárpátok természeti kincseit mutatja be 364 kép segítségével, 288 oldalon. A fotóanyag témakörökbe csoportosított és alapos felszínalaktani betekintést nyújtó leírásokkal és korabeli idézetekkel társított, a kötetet az erdélyi flóra száz azonosított, többségében magashegységi növényritkasága egészíti ki. (L.)

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Pyro tűzzsonglőr-előadása szeptember 23-án, pénteken 21 órától látható a főtéren. Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro oldalon kaphatóak. A jegyiroda hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyitnak.

Zene

JAMESE. Szeptember 19–22. között négyállomásos koncertsorozatot szervez a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet a JaMese elnevezésű zenei projekttel. A JaMese egy mozaikszó, mely a jam – szabadság, kreativitás; mese – történetek, gondolatok átadása, illetve Emese – az énekesnő, Molnár Emese nevének összefűzéséből ered. Kézdivásárhelyen ma 19 órától a Jazz Bistro & Wineryben tartanak koncertet.

DÍJAZOTTAK GÁLÁJA. Szep­tember 22–23-án az Árkosi Kulturális Központ és a bukaresti MuseART Egyesület szervezésében a Youth Of Music București 2022 nemzetközi klasszikus zenei verseny díjazottjainak gáláját rendezik meg Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében (Bástya-ház, Olt utca 6. szám), ahol több hangversenyre is sor kerül: ma 18 órától Ioan Mihăilescu (Temesvár) zongorakoncertje; pénteken 16 órától zongorakoncert: Michele Cocco külön meghívott (Sassari, Olaszország), klarinétkoncert: Ioana Tomescu (Bukarest), zongorakoncert: Patricia Roșca (Lugos), gitárkoncert: Chris Godhard (Manchester, Anglia). A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 10 lej.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház műsorán ma: 16.15-től Minyonok: Gru színre lép (magyarul beszélő), 16.30-tól Sütimanók (románul beszélő), 18 órától Ahol a folyami rákok énekelnek (magyarul beszélő) és Beugró a paradicsomba (román feliratos), 20 órától Avatar (román feliratos ) és 20.15-től magyarul beszélő.

EVA FILMMAKERS FEST. Szeptember 23. és 30. között rendezik meg Sepsiszentgyörgyön az Eva FilmMakers Fest második kiadását, az ország első olyan filmfesztiválját, amely kizárólag a női filmrendezőkről szól. A rendezvény hivatalos megnyitójára a Művész moziban szeptember 23-án, pénteken 17 órakor kerül sor. Az első filmet 18 órától láthatják az érdeklődők, amikor a Teodora Mihai által rendezett La civile című alkotást vetítik. A fesztivál első napja a Csíki Kamarazenekar 21 órakor kezdődő koncertjével zárul.

Kiállítás

ÚJ IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS ZABOLÁN. A zabolai Csángó Néprajzi Múzeumban Csángótelep 1935–1996 címmel időszakos kiállítás nyílik szeptember 23-án, pénteken 15 órától. A megnyitón beszédet mond Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Tárlatvezetést tart dr. Kinda István néprajzkutató, a kiállítás kurátora. Közreműködik: Mihály Pál (hegedű) és Ticușan János (kobza). Házigazda: dr. Pozsony Ferenc akadémikus, a Csángó Néprajzi Múzeum alapítója.

BODOSI DÁNIEL-KIÁLLÍTÁS BUDAPESTEN. Bodosi Dániel (1913–2006, Barót) festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás szeptember 24-én, szombaton 18 órakor Budapesten az Ars Sacra Fesztivál részeként az OTP Bank Galériában. Bodosi Dániel a budapesti Képzőművészeti Főiskolán Rudnay Gyula festőművész tanítványaként végzett 1944-ben, ezt követően Baróton élt és alkotott.

Hitvilág

NAGYHETI ÁHÍTATOK. A sepsiszentgyörgyi unitárius templomba esténként 18 órától nagyheti áhítatokra várnak mindenkit, hogy együtt készüljenek az őszi hálaadás ünnepére.

SZENT GELLÉRT-BÚCSÚ. Szombaton, Szent Gellért vértanú és püspök emléknapján a sepsiszentgyörgyi Csíki utcai templom búcsúünnepe 18 órától kezdődik.

CSALÁDKONFERENCIA. Család, hol vagy? Legyetek egy testvériesebb világ magjai! – Ferenc pápának ezt a családokhoz intézett kérdését, felhívását választották az őszi családkonferencia mottójának, melyet szeptember 23. és 25. között szerveznek meg a csíksomlyói Jakab Antal Házban. A konferencia házigazdája ft. Szénégető István családpasztorációs referens, marosvásárhely-remeteszegi plébános lesz, aki Család, hol vagy? Egy testvériesebb világ magjai című előadásával nyitja meg a rendezvényt. Szombaton és vasárnap Vál(t)ságdíj. Fejlődési lehetőségek a családban címmel dr. Homa Ildikó szociális testvér, klinikai szakpszichológus, Képernyőtudatos család címmel Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum alapítója és vezetője, A család missziós szerepe az egyházban és a társadalomban címmel Simó Irma csíkszeredai pszichológus, az Áradat Egyesület vezetője tart előadást. A programra a csalad.ro honlapon lehet regisztrálni.

XII. CSÍKSOMLYÓI LÁNY- ÉS ASSZONYTALÁLKOZÓ. Idén újra megrendezik a már hagyományosnak számító Lány- és Asszonytalálkozót az Áradat Egyesület szervezésében szeptember 30-án és október 1-jén. Két év online találkozás után ismét Csíksomlyóra, a Jakab Antal Házba várnak lányokat, asszonyokat és férfiakat is. A találkozó témája: Belső béke viharos időkben is. További információk a 0754 872 640-es telefonszámon vagy az office@aradat.ro e-mail-címen. Jelentkezni az aradat.ro honlapon lehet szeptember 27-ig.

Forgalomkorlátozás Sepsiszentgyörgyön

A Sportnapok szervezői felhívják a gépjárművezetők figyelmét, hogy szeptember 23–25. között a rendezvény ideje alatt forgalomkorlátozásokra kerül sor. Szeptember 23-án, pénteken 9 órától kezdődően szeptember 25-én 20 óráig lezárják az autóforgalom előtt az 1918. december 1. út Csíki utca és Kőrösi Csoma Sándor utca közötti részét.

Röviden

IVÓVÍZ. Fővízóra-csere miatt ma 8–15 óráig a Közüzemek Rt. elzárja az ivóvizet Sepsiszentgyörgyön a Csíki utcában az 58–99. szám közötti magánházaknál (a Vojkán utca kereszteződésétől a Kökényes utca kereszteződéséig) és pénteken 8–12 óráig Illyefalva községben: Sepsiszentkirályban, Illyefalván és Aldobolyban.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön a Gödri Ferenc utcában a MedLife és a Kriza János utca közötti szakaszon szeptember 26-án, hétfőn és 27-én, kedden 9–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Pákéban és Orbaiteleken, pénteken Zabolán gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

SZÁMLAFIZETÉS. A Közüzemek Rt. sepsiszentgyörgyi pénztára szeptember 23-áig hétfőtől péntekig 11–14.30 óráig lesz nyitva. A számlákat ugyanakkor bármely Paypoint fizetési pontnál, a PAGO alkalmazáson vagy a www.apacov.ro honlapon is ki lehet fizetni.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (telefon: 0367 802 977), Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.