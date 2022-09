Sepsikőröspatak határában, a Költő család farmján közel hatvan háromszéki, hargitai és Brassó megyei gazdának mutatták be a Limagrain vállalat hibrid silókukorica-fajtáit a múlt héten. A vetőmagot előállító és forgalmazó vállalat munkatársai úgy fogalmaztak: nem is kell nagyon reklámozniuk terméküket, elég, ha az érdekeltek szétnéznek ott, a falu határában, látni fogják, a legnagyobb, legzöldebb törökbúza az ő magjaikból sarjad.

Az LG 31.383, LG31.479, LG 31.558 és az Aapotheos silókukoricát Imre Levente területi képviselő és a Bukarestből érkező Bogdan Guța termékmenedzser mutatta be. Mint hangsúlyozták, többéves nemesítési folyamat révén hozták létre ezeket az új fajtákat, s igencsak elégedettek velük, mert sikerült fokozniuk a rost emészthetőségét és a keményítőtartalmat is, tehát kiváló siló lesz belőlük. „Elég megnézni – fajtától függetlenül –, milyen szépen zöldell, milyen jól áll most is mindegyikük. Remekül alkalmazkodtak a mi időjárási viszonyainkhoz, jobban tűrik a szárazságot, mint sok más faj, hektáronként legalább 55–60 tonna zöldtermést biztosítanak, ezért azt tudom mondani, ha növekvő tejhozamot, ha jobb húshasznot szeretnének elérni, ezek azok a fajták, amelyeket érdemes vetniük” – mondotta a gazdáknak a területi képviselő.

A gazdák közül többen kérdéseket fogalmaztak meg. Jelezték, nem annyira a mennyiség nagysága, hanem az elérhető siló minősége érdekli őket, mások a hibridek gazdaságosságát firtatták vagy a termesztési technológia részleteire kérdeztek rá.

A vállalat képviselői elmondták, kutatási eredményeik és a tapasztalat is az bizonyítja, a siló minőségével nem lesz gond. Többek közt azért sem, mert a hagyományos kukoricabetegségekre – például a közönséges golyvaüszögre – ellenállóbak, így a siló mycotoxin-fertőzésétől is kevésbé kell tartani. A technológia sem különbözik a mezőgazdászok által megszokottól, a betegségekkel szembeni viszonylagos ellenállásuk miatt viszont kevesebb költséggel jár a termesztésük.