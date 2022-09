Két edzőmérkőzést játszik Csehországban a megyeszékhelyi Sepsi-SIC együttese, amely tegnap utazott el Prágába, ahol pénteken 19 és szombaton 18 órától az USK Praha ellen lép pályára a Královka Arénában. A hatszoros bajnok és hétszeres Román Kupa-győztes zöld-fehérek igazi erőpróba előtt állnak, hiszen vendéglátóink tizenhat alkalommal nyerték meg a cseh kosárlabda-bajnokságot, emellett hat kupasikert is ünnepeltek, de nemzetközi szinten is letették a névjegyüket: az Euroliga 2014–2015-ös kiírása az USK Praha diadalával zárult, amit európai Szuperkupával is megtoldott a csapat. A prágai gárda az előző idényben a negyedik helyen végzett a legrangosabb európai kupasorozatban, s Natália Hejková vezetőedző rendkívül erős játékoskerettel vághat neki a hamarosan rajtoló új szezonnak. A csapat tagja többek között Teja Oblak, María Conde, Emese Hof, Valériane Vukosavljević, de az ausztrál világbajnokság után Alyssa Thomas és Brionna Jones is csatlakozik a sárga-kékekhez.

„Megtiszteltetés, hogy az USK Prahával játszhatunk edzőmérkőzést, és úgy érzem, hogy ez remek teszt lesz számunkra. Prágai kiszállásunk célja az, hogy kiderüljön, hol is tart most a felkészülésünk, mit kell kijavítani a játékunkban és nem utolsósorban az, hogy lássuk, milyen a szint az Euroligában. Nagyon remélem, hogy két jó meccset vívunk majd ellenük, amiből mindkét együttes tanulhat” – nyilatkozta Zoran Mikes, a Sepsi-SIC edzője.

Bukarestben indul a bajnokság

A Román Kosárlabda-szövetségnél arról határoztak, hogy a 2022–2023-es női kosárlabda Nemzeti Liga nyitótornája Bukarestben lesz. Mindkét háromszéki csapat október 1-jén játszik: a Sepsi-SIC a Kolozsvári U ellen 16 órától, a Kézdivásárhelyi SE a Konstancai MSK ellen 18 órától lép pályára. (t)