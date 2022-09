A magyar labdarúgó-válogatott elérheti alapvető célját, a bennmaradást, de akár a csoportelsőséget is megszerezheti németországi vendégjátékán a Nemzetek Ligája A-divíziójának utolsó előtti fordulójában. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata ma 21.45-től Lipcsében lép pályára Németország ellen. A találkozót a szlovén Slavko Vinčić vezeti. A mérkőzést a Digi Sport 2 és az M4 Sport élőben közvetíti.

Marco Rossi együttese a júniusi első négy találkozóján hét pontot szerzett és egy ponttal előzi meg mai ellenfelét, míg az olasz csapatot kettővel, a kétszer legyőzött angolokat pedig öttel. A minden várakozásnak ellentmondóan pazarul sikerült júniusi fordulók után a szövetségi kapitány igyekezett hangsúlyozni, hogy a cél nem változott, az pedig a bennmaradás, ami ha sikerül, csodálatos eredmény lesz, mivel egyúttal azt is jelenti majd, hogy nem a magyar, hanem az angol, az olasz vagy a német csapat esik ki. A magyar esélyek jelenleg kifejezetten kedvezőek erre nézve, hiszen az utolsó két fordulóban egyetlen pontot kell megszerezni és mindössze egyetlen forgatókönyv létezik, amely alapján kiesne a gárda, ez pedig az, ha mindkét hátralévő meccsét elveszti, miközben az Eb-ezüstérmes Anglia mindkettőt megnyeri.

Az alakulat júniusi teljesítménye alapján az sem elképzelhetetlen ugyanakkor, hogy pénteken az A-divízióban maradás mellett csoportelsőséget is ünnepelhetnek a magyarok. Ehhez az kell, hogy holnap Lipcsében Rossi legényei legyőzzék a német válogatottat, és közben az Európa-bajnok olaszok pontokat veszítsenek a vendég angolokkal szemben.

A kvartett első helyezettje jövő nyáron a sorozat négycsapatos döntőjében szerepelhet. A magyarok lipcsei veresége esetén a németek vennék át az első helyet, míg döntetlennel a válogatott ugyan lépéselőnyben maradna aktuális riválisával szemben, de az első helyet elvesztheti, ha az olaszok legyőznék a sereghajtó szigetországi gárdát.

A világbajnokságra készülő németeknél az okoz gondot, hogy sem elsőszámú kapusuk, Manuel Neuer, sem Leon Goretzka nem léphet pályára, mivel mindketten megfertőződtek a koronavírussal. Kulcsember a magyaroktól is hiányzik majd Sallai Roland személyében, aki arcsérülés miatt harcképtelen, de a szélsőt Gazdag Dániel pótolhatja, aki kiváló formája mellett hetek óta kifejezetten gólerősen játszik a Philadelphia Union színeiben. A találkozó külön érdekessége maga a helyszín, hiszen három magyar játékos, Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is „hazai pályán” érezheti majd magát a Red Bull Aréna gyepén.

Szalai Ádám visszavonul a válogatottságtól

A hétfői, olaszok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés után nem szerepel többet a magyar labdarúgó-válogatottban Szalai Ádám. A válogatott 34 éves csapatkapitánya, az FC Basel csatára szerdán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a németek és az olaszok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés lesz az utolsó két fellépése magyar színekben. Elárulta, nem egy hirtelen döntés a mostani, több hónapja, talán egy éve fontolgatja ezt, s keresi a megfelelő alkalmat.

„Óriási álmom volt, hogy a válogatottban játsszak, mondhatni ez volt a legnagyobb álmom. Két Európa-bajnokságon szerepelhettem, csapatkapitányként lehettem részese ennek a válogatottnak, ami óriási élmény. Az elmúlt évek sikerei, balsikerei sokat segítettek benne, hogy felnőtt ember legyek” – mondta a csapatkapitány.

Szalai Ádám 2009 februárjában Izrael ellen mutatkozott be a válogatottban, eddig 84-szer lépett pályára a nemzeti csapatban, így amennyiben a németek és az olaszok ellen is szerephez jut, 86-szoros válogatottként köszönhet el a címeres meztől. A jelenleg az FC Baselben játszó csatár 25 góllal és 5 gólpasszal segítette eddig a válogatottat, ezzel a magyar örökranglista 17. helyén áll. Két Európa-bajnokságon szerepelt, 2016-ban Ausztriának és 2021-ben Németországnak is betalált.