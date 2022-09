A Világbank képviselői Kézdivásárhelyen

A városvezetést a találkozón dr. Szilveszter Szabolcs alpolgármester képviselte, aki köszöntötte a Világbank képviselőit, illetve a szervezet meghívásának eleget tevőket. Az ezt követő panelbeszélgetésen többen felszólaltak, köztük Emilija Timmis és Nga Thi Viet Nguyen, a Világbank vezető közgazdászai, illetve Anna Akhalkatsi, Románia és Magyarország világbankos országmenedzsere.

Szilveszter Szabolcs érdeklődésünkre elmondta: a Világbank kiválasztotta Kézdivásárhelyt, az év végéig ugyanis mindenhol készítenek egy szisztematikus országdiagnózist, amely révén javaslatokat tudnak leadni a kormánynak. „Arról szól, hogy mit kell javítani, hogy Romániában különböző aspektusok szempontjából még hatékonyabb fejlődést érjenek el. Ez lehet adminisztratív szempontból, a magánvállalkozások esetében pedig olyan intézkedések, amelyek a fejlődést célozzák. Ezt térképezték fel Kézdivásárhelyen is, nyolc személy jött a Világbanktól” – tudtuk meg az alpolgármestertől, aki azt is közölte, hogy a Vigadót követően a városháza tanácstermében folytatódott a beszélgetés. Ott bemutatták a Világbank támogatásával 2018-ban készült városfejlesztési stratégiát, s Szilveszter Szabolcs elmondta, hasonlót készítenek 2023-ban is.