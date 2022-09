M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a romeo@julia.com című előadását játssza. Koncepció, koreográfia: Fren_Ák; korhatár: 18+.

JEGYEK a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro oldalon kaphatóak. A jegyiroda hétfőtől csütörtökig 9–16 óráig, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyitnak.

Zene

ÜVEGHANG AKADÉMIA 6. Folytatódik az Üveghang Akadémia zenei ismeretterjesztő képzése szeptember 28-án, szerdán 18 órától Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Olt utca, 6. szám). Sebestyén-Lázár Regina és Dénes Dorottya, a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai Bánat nélkül című művét hallhatják az érdeklődők. E rövid ráhangolódás után a magyarországi Fejes Krisztina zongoraművész tart előadást, melynek témája a bécsi klasszika. Műsoron: Joseph Haydn-, Ludwig van Beethoven- és Wolfgang Amadeus Mozart-művek.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. * A Sütő bútorfestő dinasztia – Hagyományos bútorokat készítenek nemzedékek óta Vargyason a Sütő család mesterei. A bútorfestés és faragás tradícióját 15 nemzedék adta apáról fiúra 1568-tól egészen napjainkig. Az 1972-ben írt néprajzi tanulmányában dr. Kós Károly többek között megrajzolta a 400 éves családfát, amely azóta is bővült. A Sütő család egyik legifjabb leszármazottja, Sütő István különös gondot fordít arra, hogy a család hírneve megmaradjon. * Beszélgetések a kávéházban – Vajon megőrizhető-e a család intézménye a jövő társadalmában? Szükség van-e ezután a családra, vagy egyfajta falanszter következik? B. Nagy Veronika és Sánta Ádám műsorában Henn János beszélget Bakk Miklós politológussal, egyetemi tanárral.

Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál

Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében szeptember 26–29. között tartják a Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivált. A mai program: 10 és 12 órától Bedőházi Beáta, Páll Anna Brigitta élőszavas mesemondása, interaktív tekergő-mesejáték: Madarat tolláról, madarat hangjáról!; A medvék eredete, a fenyves rejtélye. Kedden: 10 és 12 órától Zalka Csenge: A százegy ajtajú palota – Újraálmodott mesék; Aranyhíd és Virághegy – Különleges magyar mondák; A király és az éhség – Mesék emberről és természetről; A Varjúherceg – Ismert népmesék ritka változatai; Hősök és Pimaszok – Mesemondás kamaszoknak. Jegyár: 5 lej.

Tudástár Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében szeptember 28-án 18 órától a Tudástár rendezvénysorozatban Dezső Ágota Maga mutatja magát, népviseletünk csodás világa címmel tart előadást.

Őszi vásár Sepsiszentgyörgyön

A 12. Őszi Vásárt szeptember 30. és október 2. között tartják Sepsiszentgyörgy főterén. A rendezvényen koncertekkel, gyerekprogramokkal, bábszínházzal, pantomim-előadással, valamint folklórműsorral megtűzdelt kulturális programsorozattal is várják az érdeklődőket. Idén két neves magyarországi együttes, a debreceni Bordó Sárkány, valamint a Parno Graszt együttes koncertezik az Őszi Vásáron.

Hitvilág

ÉLET A LÉLEKBEN SZEMINÁRIUM. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián Élet a Lélekben címmel kilenchetes szeminárium kezdődik ma 19 órától. Mindenkit várnak, aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét. Bejelentkezni a szemináriumra a helyszínen a kezdés időpontjában lehet.

TERÁPIÁS PROGRAM. A Bonus Pastor Alapítvány szeptember 29. és október 2. között 4 napos terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak a magyarózdi Terápiás Otthonban. A program célja az absztinencia megkezdése, információszerzés a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv elkészítése, önismeret. A felvétel előzetes interjú alapján történik. Várják a jelentkezést Sepsiszentgyörgyről és környékéről Kozma Ferencnél (telefon: 0757 489 778), Kézdivásárhelyről és kör­nyékéről Gergely Dóránál (telefon: 0745 202 042).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától Úrangyala, 18.30-tól szentmise Székelyudvarhelyről, 19.20-tól A hét plébániája Gábor Annával, 19.35-től esti mese, 21.15-től Béke rózsafüzére, 22 órától Zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Mozi

EVA FILMMAKERS FEST. Sepsiszentgyörgyön szeptember 30-ig tart a 23-án kezdődött Eva FilmMakers Fest második kiadása. Ez az ország első olyan filmfesztiválja, mely kizárólag a női filmrendezőkről szól. A program a Művész moziban: ma 18 órától Hat hét (rendező: Szakonyi Noémi); 18 órától Clouds of Cernobyl – Az elveszett év, 1986 (román történelmi dráma), 20 órától Spioni de ocazie – Alkalmi kémek (rendező: Oana Giurgiu), 20.30-tól Ida regénye (rendező: Goda Kriszta); kedden 17 órától mesterkurzus a magyar női filmrendezőkről Vincze Teréz filmesztétával, 18 órától Lemonade (rendező: Ioana Uricaru); szerdán 18 órától A létezés eufóriája (rendező: Szabó Réka), 18 órától Baróton Külön falka (rendező: Kis Hajni); csütörtökön 17 órától mesterkurzus Irina Margareta Nistor filmkritikussal, 19 órától Kovásznán Külön falka (rendező: Kis Hajni), 19 órától Vremea Vrăjitoarei – Romacen – A boszorkány kora színházi előadás, 20 órától Future is a safe place (dokumentumfilm, rendező: Mihaela Drăgan); pénteken 18 órától Külön falka (rendező: Kis Hajni), 19 órától Kézdivásárhelyen Ida regénye (rendező: Goda Kriszta). A fesztivál pénteken 21 órától a Leul Ra című koncertelőadással zárul, amelyet Cezar Ghioca és Marius Popa rendezett Ördög-Gyárfás Ágota animációival. * Minden este a vetítések után a közönség részt vehet az alkotókkal folytatott beszélgetéseken. A filmrendezőnők, akikkel az idei Eva FilmMakers Festen élőben is találkozhatnak a nézők: Teodora Mihai, Goda Kriszta, Ligia Ciornei, Szakonyi Noémi, Szabó Réka, Kis Hajni és Mihaela Drăgan. A szabad helyek függvényében a fesztivál összes filmjére és a kapcsolódó eseményekre kedvezményes áron válthatóak belépők. A program részletei az Eva FilmMakers Fest Facebook-oldalán

találhatók.

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház műsorán: kedden 16.30-tól Sütimanók (románul beszélő), 18 órától Ahol a folyami rákok énekelnek (magyarul beszélő), 20.15-tól Avatar (magyarul beszélő).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709), Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) 12–18 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 8–10 óráig a Lőrincz Csaba és Cigaretta utcában; ma 10–12 óráig a Borvíz utcában a 134-es és 180-as házszámok között; ma és kedden 9–15 óráig a Gödri Ferenc utcában a MedLife és a Kriza János utca közötti szakaszon szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. Fővízóra-csere miatt 8–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Csíki utcában az 58–99-es számú magánházaknál (a Vojkán utca kereszteződésétől a Kökényes utca kereszteződéséig). A Baumeister Kft. kérésére szeptember 27-én, kedden munkálatok miatt 9–12 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Székely Nemzeti Múzeum épületében, a László Ferenc utcában, valamint a Táncsics Mihály utca 12-es és 14-es magánházánál.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Zabolán és Székelypetőfalván gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

PULZART. Az október 13–16. között Sepsiszentgyörgyön zajló kortárs művészeti fesztivál előadásaira jegyeket a városi szervezőirodában és az eventim.ro oldalon lehet váltani. A szervezők október 2-ig várják az önkéntesek jelentkezését a pulzart.ro oldalon.