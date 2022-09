A moto­krossz Balkán-bajnokság nyolcadik futamát rendezték meg az elmúlt hét végén Görögországban, ahol a Bukaresti Steaua sepsiszentgyörgyi versenyzője, Tompa Krisztián és az ugyancsak fővárosi Top Cross TCS színeiben motorozó Ördög Zoltán ismét kitett magáért. Sportolóink újabb sikeres futamot tudhatnak maguk mögött, miután az MX2-es kategóriában érdekelt Tompa nagyot meccselt a hazaiak motorosával, Radosz Anesztisszel és a második helyen fejezte be a Krinidesben magtartott viadalt. „A hétvégi verseny első futamát én nyertem meg, a másodikat viszont Radosz Anesztisz, így csak a második lettem Görögországban. Jó pályán, jó időben és erős mezőnyben egy jó versenyt futottam, futottunk. Végig Anesztisszel harcoltam, a második futamot pedig csak másfél másodperc hátránnyal fejeztem be. Örvendek ennek a második helynek, hiszen ezzel is magabiztosan vezetem az MX2-es géposztály rangsorát” – nyilatkozta érdeklődésünkre Tompa.

Ördögnek valamivel könnyebb volt a versenyhétvégéje, hiszen uralta az MX2 Junior kategória versenyét és két fölényes futamgyőzelemmel az első helyen fejezte be a moto­krossz Balkán-bajnokság görög állomását. „Meglepően jó szervezés mellett, remekül előkészített pályán futott kiváló versenyt Zoltán, aki igazi favoritként diadalmaskodott. Géposztályában nem volt ellenfele és végig ott száguldott az MX2-esek nyomában. A fiam is vezeti a rangsort, még két verseny vár rá, és bízom, hogy a szezon végén is az élen áll majd” – összegezte a hétvége eseményeit Ördög István, tizenöt esztendős motorosunk édesapja.

Az eredmény: * MX2: 1. Radosz Anesztisz (görög, Husqvarna), 2. Tompa Krisztián (Husqvarna), 3. Krisztian Petkov (bolgár, KTM) * MX2 Junior: 1. Ördög Zoltán (KTM), 2. Danail Stefanov (bolgár, Gasgas), 3. Victor Rusu (román, KTM).

A küzdelemsorozat november 8–9-én a törökországi Afyonban folytatódik, ezt megelőzően azonban a hét végén hazai pályán láthatjuk versenyzőinket a Sepsiszentgyörgyön esedékes román bajnoki futamon.