Benyovszky Móric teret avattak

Benyovszky Móricra méltán lehetünk büszkék mi, magyarok, Magyarország nemzetiségei, és büszkék lehetnek rá a lengyelek is – mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Hangsúlyozta, hogy Benyovszky Móric volt az egyik leghíresebb magyar utazó, aki négy kontinenst érintett és több ország történelmébe is beírta nevét. Emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány nemzeti évfordulók bizottsága 2011-ben a kiemelt nemzeti évfordulók sorába vette Benyovszky Móric születésének és halálának kerek évfordulóit, ennek szellemében szervezték tavaly a Benyovszky jubileumi emlékévet.

Katarzyna Ratajzcak-Sowa, Lengyelország magyarországi nagykövethelyettese azt mondta, a köztéravatással a magyar és lengyel nemesre, a kamcsatkai száműzöttre, a szökevényre és utazóra, Madagaszkár királyára és a széles körben olvasott emlékiratok szerzőjére emlékezünk.

Csáki Imre alezredes, címertörténész szerint Benyovszky Móric példakép katonai és polgári értelemben is a jövő generáció számára. Hozzátette, a Benyovszky tér köztudatba ágyazása egyúttal a közösségi tájékoztatást is szolgálja. Magánlevelezéséből ízig-vérig katonás, őseit, származását és becsületét nagyra tartó, büszke főtiszt, tábornok jelleme rajzolódik ki, aki méltó példaképül szolgálhat a mai nemzedéknek nemcsak Magyarországon, hanem a Kárpát-medencében is – hangoztatta.

Erőss Gábor, Józsefváros kultúráért és emlékezetpolitikáért felelős alpolgármestere közölte: a kerület büszke Benyovszky Móricra, akinek emlékét itt utca, emlékház és immár tér és szobor is őrzi. Benyovszkyt, a felvidéki nemest és utazót a magyarok, a szlovákok és a lengyelek, de a franciák és a madagaszkáriak is magukénak érzik – mondta. Küzdött az oroszok ellen a lengyel szabadságért, aztán a sajátjáért, így a 18. században az első és leghíresebb „Gulágról” szökött rab volt – fogalmazott. (MTI)